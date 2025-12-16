Incendio consume vivienda en Tlaquepaque; hay dos menores lesionados

Esta mañana se registró un fuerte incendio en una vivienda ubicada en la colonia La Mezquitera, en San Pedro Tlaquepaque, que dejó como saldo dos menores de edad lesionados, quienes se reportan en estado grave de salud debido a las quemaduras, y fueron trasladados a un hospital para recibir mayores atenciones médicas. Además de ellos, otras siete personas más resultaron heridas por las llamas.

El incendio aparentemente se originó por un veladora, lo que causó que las llamas se propagaron en dos habitaciones de la segunda planta. Personal del área médica de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) prestaron apoyo en la atención de personas lesionadas, mientras que trasladaron a algunos de ellos a centros médicos.

En tanto, elementos de la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque se encargaron de sofocar las llamas. Al momento se reporta controlado el siniestro. Al lugar también acudió personal de Cruz Roja, Servicios Médicos y de la Policía municipal.

