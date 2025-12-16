El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara para días donde los termómetros bajarán aún más. Estos son los detalles del clima:El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, por la mañana, cielo parcialmente nublado, bancos de niebla en zonas de la región; ambiente fresco y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado con lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Jalisco.Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. Ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 24-26 °C y la mínima entre los 9-12 °C.El pronóstico del clima para Guadalajara hoy es fresco, pero disminuirá la temperatura considerablemente a partir de mañana. El desplazamiento del frente frío No. 21 por el Golfo de México, favorecerá para que este día se presenten rachas de viento significativas en la región.El ingreso de humedad al interaccionar con canales de baja presión ocasionará lluvias dispersas acompañado de algunos chubascos en las regiones, centro, oriente (zonas montañosas) y península de Yucatán.Jalisco soleado y con nubes dispersas por la tarde, incremento de la nubosidad por la tarde. La noche del 15 y madrugada del 16 de diciembre se espera una disminución significativa en las temperaturas mínimas en la Entidad.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA