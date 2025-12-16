Martes, 16 de Diciembre 2025

Arrancan los días fríos en Guadalajara; así se espera el clima

Aunque hoy se espera un clima agradable en el día, la noche será fresca, pero los días venideros se sentirá más frío

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El pronóstico del clima para Guadalajara hoy es fresco, pero disminuirá la temperatura considerablemente a partir de mañana. ESPECIAL / CANVA

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara para días donde los termómetros bajarán aún más. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, por la mañana, cielo parcialmente nublado, bancos de niebla en zonas de la región; ambiente fresco y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado con lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Jalisco.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. Ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 24-26 °C y la mínima entre los 9-12 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Martes 26 – 9 °C
Miércoles 26 – 7 °C
Jueves 26 – 6 °C
Viernes 26 – 7 °C
Sábado 26 – 8 °C
Domingo 27 – 7 °C

Clima nacional para hoy

El desplazamiento del frente frío No. 21 por el Golfo de México, favorecerá para que este día se presenten rachas de viento significativas en la región.

El ingreso de humedad al interaccionar con canales de baja presión ocasionará lluvias dispersas acompañado de algunos chubascos en las regiones, centro, oriente (zonas montañosas) y península de Yucatán.

Jalisco soleado y con nubes dispersas por la tarde, incremento de la nubosidad por la tarde. La noche del 15 y madrugada del 16 de diciembre se espera una disminución significativa en las temperaturas mínimas en la Entidad.

ESPECIAL / IAM  
Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

