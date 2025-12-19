Esta es la cifra de afiliados que Morena presume tener

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) alcanzó una cifra alta respecto al número de afiliados, según sus dirigente, aunque este festejo resultó agridulce porque tendrá que pagar una multa.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena presumió que este año cumplió con la meta de afiliar a 10 millones de mexicanos a su movimiento, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al partido con 5.8 millones de pesos por vulnerar el derecho de libre afiliación, o en su caso, desafiliación .

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, presumió este jueves que con la campaña Súmate a Morena se logró afiliar a más de 10 millones de personas al partido, cuando inició hace apenas 11 años con 1 millón de militantes .

En un encuentro con medios, aseguró que para el próximo año harán la credencialización de todos los afiliados, un método que —afirmó— le ha dado identidad al movimiento desde sus inicios.

"Esta campaña nos permitió acreditar, demostrar que este partido representa a millones y que millones se sienten parte de él. Tal es así que de forma voluntaria decidieron afiliarse y vamos a continuar, a todos les entregaremos su credencial", dijo.

Mientras eso ocurría, en su última sesión del año, el Consejo General del INE avaló sancionar a los partidos políticos nacionales por irregularidades en sus afiliaciones: 40 casos relacionados con las quejas de 73 personas.

Las principales razones para establecer las multas fue que los partidos no pudieron aportar los elementos para comprobar que las afiliaciones o desafiliaciones se hayan hecho con el consentimiento de los ciudadanos involucrados.

El partido más sancionado fue Morena, con 5 millones 851 mil pesos; el segundo fue el PRI, con 2 millones 739 mil pesos; seguido del Partido Verde, con una multa de 856 mil 780 pesos; Movimiento Ciudadano, con 184 mil 682 pesos, y el PAN, con 61 mil 773 pesos.

Al final, el INE cobrará 9 millones 693 mil 574 pesos de multas a los partidos políticos por irregularidades en el tema de afiliación .

"Se detalló que 40 asuntos se tratan de afiliaciones o desafiliaciones indebidas relacionadas con cinco partidos políticos nacionales, que involucran a 73 personas; mientras que 14 corresponden a vistas dadas por diversas áreas del Instituto y otras autoridades por la comisión de diferentes violaciones a la normativa electoral de los sujetos obligados", señaló el INE.

La presidenta nacional de Morena también detalló en la sede nacional del partido, que los candidatos de Morena rumbo al proceso electoral de 2027 deberán estar afiliados a alguno de los partidos de la coalición y ganar en las encuestas que llevarán a cabo.

