¿Qué pasa si no cambias tus placas este 2025 en Jalisco?

El programa de reemplacamiento en Jalisco avanza a paso firme. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda del Estado, hasta este jueves ya se habían realizado un millón 6 mil 630 sustituciones de placas, como parte de la estrategia para mejorar el control del parque vehicular. Tan solo en los primeros días de diciembre se reemplazaron 139 mil 675 láminas, lo que refleja una alta participación ciudadana.

Ante este panorama, la autoridad estatal recordó que quienes aún no han pagado el refrendo vehicular correspondiente a 2025 tienen como fecha límite el viernes 26 de diciembre de este año. Cumplir con este pago es un requisito indispensable para poder agendar una cita de sustitución de placas durante enero, febrero y marzo de 2026, periodo que forma parte de la prórroga otorgada para realizar el trámite sin costo adicional.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a realizar el pago de preferencia en línea y a programar desde ahora su cita, con el objetivo de evitar una fuerte saturación en las Oficinas Recaudadoras, especialmente durante el mes de marzo. Hasta el momento, ya se han agendado más de 42 mil citas para enero de 2026, lo que anticipa una alta demanda.

El costo de no cumplir en 2025

La Secretaría de Hacienda advirtió que quienes no paguen el refrendo durante 2025 y estén obligados a cambiar sus placas, deberán cubrir en 2026 el costo total de la dotación de láminas, el cual supera los 2 mil 500 pesos, además del refrendo correspondiente y posibles recargos. Por ello, reiteró el llamado a aprovechar el periodo vigente y cumplir con la obligación de manera oportuna.

La autoridad también reconoció el esfuerzo del personal de las Oficinas Recaudadoras, quienes han atendido una elevada demanda de trámites, principalmente en los últimos tres meses del año.

Horarios y fechas clave

Las Oficinas Recaudadoras Metropolitanas operan de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas, con excepción del 25 de diciembre, cuando permanecerán cerradas. La Oficina Recaudadora 135, ubicada en el CISZ Zapopan, cuenta con horario extendido de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas.

No obstante, todas las recaudadoras cerrarán a partir del 27 de diciembre y reanudarán actividades el 2 de enero de 2026. El pago del refrendo 2025 podrá realizarse en línea hasta el 26 de diciembre a través del portal oficial del Gobierno de Jalisco.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda precisó que quienes ya pagaron su refrendo 2025, pero aún no han realizado el canje de placas, pueden agendar su cita para 2026 y completar el trámite de manera gratuita mediante el portal oficial de citas.

Con ello, la dependencia reiteró su compromiso de facilitar los trámites y brindar una atención eficiente, al tiempo que llamó a la ciudadanía a no dejar el proceso para el último momento.

