La Navidad de este año tiene complemento el uso de la inteligencia artificial, pero ¿Cómo la usan los mexicanos? Estos son los datos:

La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada cotidiana para los consumidores mexicanos durante la temporada navideña. En el contexto de las compras de fin de año, esta tecnología ya forma parte del proceso de decisión de una amplia mayoría de personas, tanto para definir qué regalar como para optimizar su presupuesto , de acuerdo con un nuevo estudio de Visa.

La firma de pagos dio a conocer un análisis global sobre hábitos de consumo en la temporada de fiestas, en el que identifica a la IA, la seguridad digital y el comercio internacional como los principales factores que están modificando la forma en que los mexicanos compran .

Los resultados muestran que alrededor de 70% de los consumidores en el país ha recurrido a herramientas de inteligencia artificial para apoyar sus compras decembrinas .

El documento resalta que entre los usos más frecuentes destacan la búsqueda y comparación de productos, la generación de ideas para regalos y la localización de promociones y descuentos .

Visa señaló que casi dos terceras partes de los consumidores en México prevé apoyarse en la IA para inspirarse al momento de elegir obsequios en esta temporada.

El estudio se realizó en 12 mercados a nivel global e incluyó a mil consumidores mexicanos. El objetivo fue analizar cómo evolucionan el comportamiento y la confianza del consumidor durante las fiestas, así como anticipar tendencias que marcarán el comercio en los próximos años.

En este contexto, Visa subrayó el interés creciente por el llamado comercio agéntico, en el que sistemas de IA pueden ejecutar compras a partir de instrucciones humanas. Para los consumidores mexicanos, la función con mayor potencial en este modelo es la comparación automatizada de precios.

A pesar del avance tecnológico, la seguridad sigue siendo uno de los principales puntos de atención. El estudio revela que seis de cada diez consumidores en México mantienen reservas sobre el resguardo de su información personal al utilizar herramientas digitales para comprar.

Además, la mitad de los encuestados afirmó haber sido víctima, o conocer a alguien cercano que lo fue, de fraudes asociados a pagos en línea durante el último año. Esta experiencia se refleja en un alto nivel de cautela: nueve de cada diez consumidores manifiestan preocupación al realizar compras digitales, especialmente por riesgos como el robo de identidad y las filtraciones de datos.

Visa indicó que 80% de los consumidores considera que los fraudes serán cada vez más complejos y difíciles de identificar. En este escenario, el uso de efectivo sigue teniendo un peso relevante; sin embargo, la adopción de nuevas soluciones de pago continúa avanzando. Seis de cada diez mexicanos ya han autorizado operaciones mediante mecanismos de autenticación biométrica.

El análisis también muestra un mayor dinamismo en las compras fuera del país. De acuerdo con Visa, 44% de los consumidores mexicanos adquiere regalos en comercios extranjeros, mientras que aproximadamente la mitad compra a vendedores internacionales a través de redes sociales.

Finalmente, el estudio apunta a una recuperación en la disposición al gasto. Cerca de 29% de los consumidores en México tiene previsto viajar durante la temporada navideña, una proporción mayor a la observada en años previos, lo que sugiere una mayor confianza financiera y un mayor interés por destinar recursos a experiencias.

