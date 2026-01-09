De cara al anuncio del incremento al pasaje del transporte público en Jalisco, previsto para arrancar en abril próximo, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) solicitó al gobernador de Jalisco la instalación de mesas de diálogo interinstitucionales para medir y atender los impactos, en la comunidad estudiantil, del aumento a la tarifa.

La FEU explicó que el costo y la calidad del servicio inciden de manera directa en la permanencia escolar y en la economía de miles de familias, por lo cual planteó esta petición, a voz de la presidenta de la FEU, Fernanda Romero, al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro , durante una reunión sostenida la tarde de ayer jueves, en la que la organización expuso el tema de la movilidad como una prioridad en la agenda educativa y social no solo de la comunidad estudiantil, sino también del Estado.

Te puede interesar: Tarjeta Única Jalisco: estos son los servicios de salud a los que puedes acceder

En el encuentro, la presidenta explicó que el transporte público “no puede analizarse de manera aislada ni únicamente desde criterios financieros, ya que se trata de un servicio indispensable para el acceso a la educación”. Así, la FEU recordó que una parte mayoritaria del estudiantado depende del transporte colectivo para trasladarse diariamente a preparatorias, módulos y centros universitarios, por lo que cualquier ajuste tarifario tiene efectos inmediatos en su vida académica y en su estabilidad económica.

"Reconocemos que el transporte público es esencial para la comunidad estudiantil: el 80% de las y los estudiantes de nuestra Universidad lo utiliza para llegar a sus preparatorias, módulos y centros universitarios. Cualquier aumento en la tarifa impacta directamente en la permanencia escolar y en la economía de millones de familias , por lo que las decisiones en esta materia deben tomarse con memoria, con sensibilidad social y con el estudiantado en el centro", dijo la Federación mediante un comunicado.

Como parte de la solicitud presentada al Ejecutivo estatal, Fernanda Romero además planteó la necesidad de explorar un mecanismo de apoyo dirigido a las y los estudiantes de todo Jalisco, con el objetivo de atender de manera responsable el impacto económico del aumento al transporte público y evitar que la movilidad se convierta en un factor de exclusión educativa. Afirmó, sin medidas compensatorias, que el "tarifazo" profundiza las desigualdades y limita el derecho a la educación.

En este contexto, la FEU insistió en que las mesas de diálogo permitirían dar seguimiento puntual y técnico a los temas de movilidad, con la participación de las autoridades correspondientes y la representación estudiantil. Afirmó, este espacio es clave para impulsar acciones orientadas a mejorar la calidad del sistema de transporte, atendiendo criterios de accesibilidad, eficiencia y sensibilidad social, particularmente para quienes utilizan diariamente el servicio para acudir a sus espacios educativos.

También puedes leer: Inauguran stand de Tiro en Comisaría de Zapopan

"La defensa de la movilidad como un derecho ha sido, históricamente, una de las principales causas de lucha de la Federación Estudiantil Universitaria, es por ello que reiteramos nuestra disposición al diálogo institucional y respetuoso, convencidos de que la comunicación abierta y el trabajo conjunto son fundamentales para avanzar en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general", dijo el documento.

Por último, la organización estudiantil afirmó que dará seguimiento a los avances que deriven de este acercamiento con el Gobierno del Estado y que mantendrá informada a la comunidad universitaria sobre los resultados del diálogo, en un tema que, advirtió, tiene implicaciones directas en el acceso y la permanencia educativa en Jalisco.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP