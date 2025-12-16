El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó el comportamiento del frente frío número 21 y el ingreso del frente frío número 22. Estas son las condiciones:

Este día, el frente núm. 21 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y noreste del país , manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas. Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México , con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Al final del día dicho frente y la masa de aire polar asociada, dejarán de afectar al país, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas .

Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 16 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Para mañana miércoles, el frente núm. 21 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste, centro y oriente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas y la península de Yucatán; al final del día se espera que dicho sistema frontal se desplace hacia el norte de dicho golfo y deje de afectar al país.

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro del país, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otro lado, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, una vaguada en altura que recorrerá el norte, centro y occidente del país, además de ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, así como en estados del norte, noreste, occidente, centro y sur del país.

Desde el miércoles y hasta el viernes, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, aunados al paso de una vaguada en altura, que recorrerá el norte, occidente y centro del país, además del persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país.

La proximidad de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de México en interacción con una línea seca, generarán vientos fuertes con posibles tolvaneras en dichas regiones.

Llega nueve frente frío

Para este día, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste del territorio mexicano , en interacción con una línea seca, generarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas e intervalos de chubascos en Coahuila y Nuevo León, así como rachas de viento de 30 a 50 km/h con posibles tolvaneras en dichas regiones.

Para el miércoles, el nuevo frente frío al norte del país en interacción con una línea seca ocasionarán viento de 30 a 40 km/h y rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA