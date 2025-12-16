Hallan huachicol y ordeñas en Tlajomulco y Zapopan

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó del hallazgo de ordeñas de hidrocarburo y combustible ilegal en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.

En el primer municipio, fueron elementos de la Guardia Nacional quienes localizaron dos inmuebles, de los cuales se desprendía un olor a hidrocarburo, esto sobre el kilómetro 40, de la carretera Guadalajara-Colima, perteneciente al municipio mencionado.

Elementos de la FGR y la Guardia Nacional llevaron a cabo un cateo en las dos fincas donde aseguraron 116 bidones que contenían mil 979 litros de hidrocarburo.

Mientras que en Zapopan fueron halladas dos tomas clandestinas de hidrocarburo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) notificó de dos tomas clandestinas en el Parque Industrial San José del Astillero, tramo Castillo- Zapopan, del poliducto Salamanca-Guadalajara.

Las tomas clandestinas se localizaron en el kilómetro 337+090, del poliducto antes referido, en las inmediaciones del municipio mencionado.

En esta acción las autoridades no reportaron detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda.

YC