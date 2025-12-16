Como parte del análisis hecho al desempeño laboral y económico del Estado, este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco compartió un breve análisis sobre los alcances obtenidos este año en materia laboral y económica , en el cual destacó la capacidad de las empresas para adaptase y seguir adelante, frente a lo que calificó como una "actividad económica a bajo ritmo" debido a las amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos.

"El 2025 cierra como un año de retos y cautela para las empresas en Jalisco y en todo el país. A nivel nacional, la actividad económica avanzó a un ritmo bajo; sin embargo, en Jalisco la inversión y el dinamismo empresarial permitieron que el Estado mantuviera un crecimiento en áreas claves para la economía", señaló la Coparmex Jalisco mediante un comunicado.

Señaló, a lo largo del año, las empresas operaron en un entorno complejo, marcado por amenazas arancelarias, incrementos en costos, cambios legislativos y ajustes en el mercado laboral. "Este contexto obligó a una mayor prudencia en las decisiones empresariales, pero también impulsó a muchas compañías a adaptarse, innovar y buscar nuevas formas de mantener su competitividad", dijo el organismo.

Pese a todo ello, afirmó, el Estado ha logrado mostrar una "solidez económica" que se demuestra con cifras, como el hecho de que Jalisco cuenta hoy con más de dos millones de empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), "lo que posiciona a Jalisco como la segunda entidad con mayor número de colaboradores a nivel nacional".

Además, resaltó que en lo que va del año se han generado 48 mil 058 nuevos empleos formales, "una cifra alineada con nuestra perspectiva de empleo para 2025, considerando la baja estacional que se presenta en diciembre".

Asimismo, dijo la Coparmex Jalisco que las exportaciones superaron los 10 mil millones de dólares, consolidando al Estado como la principal entidad no fronteriza en este rubro. "A ello se suma el desempeño en inversión extranjera directa, pues al tercer trimestre del año, Jalisco captó poco más de 900 millones de dólares, destacando un incremento del 80% en nuevas inversiones, lo que refleja la confianza de los inversionistas en el potencial productivo y logístico del Estado", añadió.

Empleo formal disminuyó

El organismo lamentó que, en temas laborales, aunque el empleo formal mantuvo un desempeño positivo, en lo que va del año se ha registrado una disminución de poco más de mil patrones en Jalisco, principalmente en los sectores de comercio, industria de la transformación y servicios.

"Este comportamiento evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones para la permanencia, competitividad y crecimiento de las empresas, especialmente de las micro y pequeñas", señaló.

Así, desde el rubro estatal, Coparmex Jalisco afirmó que para seguir impulsado la entidad durante 2026 es indispensable contar con un marco legislativo sólido, fundamental, para asegurar un desarrollo económico estable.

"Por ello, hemos insistido durante gran parte del año en la necesidad de avanzar en una Reforma Judicial que brinde certeza jurídica, fortalezca el Estado de Derecho y mejore las condiciones de competitividad para atraer inversión y generar empleo, al ser este uno de los grandes pendientes este 2025", indicó.

Las nuevas disposiciones federales tienen un impacto directo e indirecto en la operatividad empresarial

A nivel federal, señaló que el entorno legislativo ha generado un clima de cautela y adaptación en las empresas, en el contexto de que, durante 2026, se han propuesto y, en algunos casos, aprobado nuevas disposiciones que tienen un impacto directo e indirecto en la operatividad empresarial, como la Ley Silla, la reforma a la Ley de Amparo, la reducción de la jornada laboral, entre otras.

"Estos ajustes deben venir acompañados de acciones que mejoren las condiciones de negocios, particularmente para fortalecer a las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de sostener la carga que estos cambios están generando y preservar la competitividad", señaló el comunicado.

"Desde Coparmex Jalisco seguiremos generando acciones que fortalezcan a las empresas, fomenten la inversión y permitan un crecimiento económico traducido en mejores condiciones para las y los colaboradores", finalizó el organismo.

EE