El Ayuntamiento de Guadalajara mantiene activo el Operativo Decembrino 2025, una estrategia preventiva que busca frenar la venta y el uso de pirotecnia durante la temporada navideña.El despliegue arrancó el pasado 2 de diciembre y se extenderá por prácticamente todo el periodo decembrino, con la participación coordinada de distintas dependencias municipales que realizan recorridos de vigilancia en zonas comerciales, tianguis navideños y los principales corredores del Centro Histórico, donde tradicionalmente se detecta la comercialización de artefactos elaborados con pólvora.Autoridades municipales señalaron que el objetivo central del operativo es prevenir accidentes, lesiones graves e incluso fallecimientos, especialmente entre niñas y niños, quienes suelen ser los más vulnerables ante el manejo de este tipo de productos, por ello dicho operativo concluirá el próximo 1 de enero de 2026.El secretario general del Ayuntamiento, José Manuel Romo Parra, explicó que estas acciones responden a los incidentes que cada año se registran durante las fiestas decembrinas, muchos de ellos relacionados con quemaduras severas y amputaciones provocadas por explosivos recreativos.El funcionario recordó que, aunque las luces y colores de estos artículos pueden resultar atractivos para los menores, su manipulación puede tener consecuencias graves, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar su compra y denunciar su venta.Con el operativo en marcha, al Ayuntamiento aún le restan más de dos semanas de vigilancia intensiva para reforzar la seguridad durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en la capital jalisciense.NA