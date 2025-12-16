El Ayuntamiento de Guadalajara mantiene activo el Operativo Decembrino 2025, una estrategia preventiva que busca frenar la venta y el uso de pirotecnia durante la temporada navideña.

El despliegue arrancó el pasado 2 de diciembre y se extenderá por prácticamente todo el periodo decembrino, con la participación coordinada de distintas dependencias municipales que realizan recorridos de vigilancia en zonas comerciales, tianguis navideños y los principales corredores del Centro Histórico, donde tradicionalmente se detecta la comercialización de artefactos elaborados con pólvora.

Fecha en la que terminará el operativo 'anti pirotecnia' en Guadalajara

Autoridades municipales señalaron que el objetivo central del operativo es prevenir accidentes, lesiones graves e incluso fallecimientos, especialmente entre niñas y niños, quienes suelen ser los más vulnerables ante el manejo de este tipo de productos, por ello dicho operativo concluirá el próximo 1 de enero de 2026.

El secretario general del Ayuntamiento, José Manuel Romo Parra, explicó que estas acciones responden a los incidentes que cada año se registran durante las fiestas decembrinas, muchos de ellos relacionados con quemaduras severas y amputaciones provocadas por explosivos recreativos.

El funcionario recordó que, aunque las luces y colores de estos artículos pueden resultar atractivos para los menores, su manipulación puede tener consecuencias graves, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar su compra y denunciar su venta.

Con el operativo en marcha, al Ayuntamiento aún le restan más de dos semanas de vigilancia intensiva para reforzar la seguridad durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en la capital jalisciense.

