El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, impulsado por el Gobierno del Estado, anunció que este jueves 4 de diciembre llevará a cabo una nueva entrega de tarjetas, con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas.

Con la tarjeta Yo Jalisco, las personas beneficiarias reciben un apoyo económico que cubre de manera total o parcial el costo de sus traslados, lo que permite que la movilidad no afecte su economía y que puedan desplazarse con mayor facilidad a sus centros educativos, laborales o de atención médica.

El programa ofrece dos tipos de subsidio: uno del 100%, que permite realizar hasta 730 viajes al año, y otro del 50%, que brinda acceso a 640 viajes anuales.

¿Dónde se entregarán las nuevas tarjetas para el transporte?

La jornada de entrega tendrá lugar en el Parque San Jacinto, en horario continuo de 09:00 a 15:00 horas.

Según la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), las personas que completaron su trámite previamente podrán consultar el listado oficial de beneficiarios, y solo deberán presentarse quienes aparezcan en el documento.

Listado de beneficiarios.

Cabe destacar que será el único día de entrega, por lo que es importante que quienes hayan resultado seleccionados acudan en el horario establecido. Es indispensable presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y acudir dentro del horario establecido.

Finalmente, el Gobierno recuerda a los beneficiarios que el uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

