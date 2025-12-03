FIL 2025: La IA es una herramienta para ofrecer una formación humana profunda, aseguran rectores de la UP

En un foro sobre los desafíos y oportunidades que representa la Inteligencia Artificial (IA) en la educación universitaria, celebrado en la Feria Internacional del Libro (FIL), rectores de la Universidad Panamericana (UP) coincidieron en que es una herramienta útil para brindar una formación humana profunda a los estudiantes y que permite desarrollar la capacidad crítica, pero no debe sustituir la reflexión ni la relación con el docente.

Fernanda Llergo Bay, rectora general del Sistema UP, destacó que la IA incentiva el desarrollo de habilidades para la vida estudiantil, profesional, familiar y personal, además de que optimiza procesos. Gracias a estas bondades, afirmó, el docente puede destinar mayor tiempo al acompañamiento personal con los alumnos a fin de enseñarles el juicio crítico y el discernimiento, aprovechando el amplio acceso a los saberes del mundo que brinda la inteligencia artificial.

Dijo, la Universidad debe capacitar a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías, en un contexto en el que pueden coexistir hasta cinco generaciones diferentes. El beneficio será para los estudiantes, quienes contarán con los conocimientos profesionales y humanos para afrontar el mundo, enfatizó. “Como educadores no podemos ver solamente los siguientes cuatro años, en lo que terminan la carrera. Como líderes tenemos que ver: cuándo salgan estos alumnos, ¿qué herramientas necesitan tener para adaptarse al mundo que los va a acoger laboralmente?”.

Por su parte, el rector de la UP campus Guadalajara, Abraham Mendoza, alertó que la IA puede actuar el detrimento de la educación: atenta contra el pensamiento crítico, la creatividad y la falta de descarga cognitiva en el alumnado si su uso es excesivo. Por ello, advirtió que la Universidad no puede delegar los procesos de reflexión a la tecnología, pues la misión formativa debe, antes de pensar en una transformación, evolucionar con el desarrollo tecnológico.

“No se trata de enseñar todas las herramientas disponibles, sino aquellas que permitan fortalecer esas competencias intelectuales superiores: pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de preguntar. De tal manera que el alumno tenga también autonomía para saber cuáles son esas herramientas de acuerdo a lo que está buscando”, mencionó.

En tanto, Antonio de los Reyes, rector de la UP campus Aguascalientes, anotó que los docentes pueden aprovechar la IA como una herramienta para optimizar sus procesos administrativos, de evaluación y de retroalimentación, en un entorno en el que el estudiante puede estar “dos pasos adelante” del profesor.

Sin embargo, advirtió que el docente debe acompañar el uso de la inteligencia artificial sin abandonar la enseñanza y la misión de la Universidad: formar estudiantes capaces de tomar decisiones informadas y de hacer un verdadero ejercicio de reflexión, en el que no dependan de lo que les da una computadora o una herramienta tecnológica.

“Hoy se trata de disruptivos, pero de entender cuál es el entorno que estamos atravesando todos a nivel global, y podernos convencer que eso es una tendencia hacia el día de mañana. Como dicen en el derecho: siempre las posturas eclécticas son las mejores porque tratas de ser democrático y de alguna manera plural al tratar de incluir todas las metodologías de aprendizaje”, concluyó.

MF