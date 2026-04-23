Esta tarde la Guardia Nacional realizó un operativo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para revisar que los taxis de la ciudad y de plataformas digitales no levanten pasaje en la terminal aérea.

En redes sociales, taxistas manifestaron su inconformidad por este operativo, ya que varias de las unidades fueron llevadas al corralón.

"Un robo más al ciudadano, usted viene y deja pasaje y le retiran su vehículo, lo hacen que se orille y luego le hacen una infracción. Es un robo, es una recaudación apoyada por las autoridades de vialidad que aquí se encontraban también. Aquí se encuentran los trabajadores que día a día salimos a ganar el pan para que no lo quiten de una manera tan fácil, para que no lo roben de manera impune", dijo un taxista al que le retiraron su automóvil.

Protestas bloquean vialidades de la ciudad

Esta noche, más de un centenar de taxistas protestaron en diferentes vialidades de la ciudad, como avenida Vallarta e Hidalgo para manifestar su rechazo al operativo y al retiro de varias de sus unidades en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

CORTESÍA

Aeropuerto alerta por congestionamiento vial

Ante esta situación, la administración del Aeropuerto Internacional de Guadalajara envió una alerta a los pasajeros en la que advierte que la entrada y salida de la terminal aérea se encuentra congestionada, por lo que pidió tomar precauciones y anticipar traslados.

Aeropuerto de Guadalajara

Guardia Nacional aplica ley federal contra transporte irregular en aeropuertos

La justificación legal detrás de estos operativos de la Guardia Nacional se fundamenta en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Esta legislación establece que los aeropuertos son considerados zonas federales, por lo que cualquier vehículo que preste servicios de transporte de pasajeros desde estas instalaciones requiere un permiso especial expedido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además de firmar un contrato de acceso con la administración del aeropuerto.

Al carecer de estas concesiones federales, los taxis de ciudad y los vehículos de plataformas digitales operan fuera del marco legal permitido para el ascenso de pasaje en la terminal.