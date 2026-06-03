Instalan Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México

Ciudadanos instalaron el Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México AC capítulo Jalisco, instancia que busca colaborar con el Gobierno del Estado para analizar, dar seguimiento y proponer soluciones para mejorar la seguridad de la ciudadanía.

Jesús Salazar será el primer director de este observatorio en el estado, y comentó que este es nacional y colabora directamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, la cual es encabezada por Omar García Harfuch.

Una colaboración entre autoridades estatales y federales

Al respecto, el nuevo director comentó que han "encontrado un aliado" en el secretario de Seguridad federal, con herramientas de comunicación entre la ciudadanía con los organismos de seguridad.

"Nos ha permitido que, a través de grupos de WhatsApp con la ciudadanía, podamos tener esa comunicación", destacó.

Aseguró que el observatorio hará campañas informativas de prevención y llevar dichas herramientas para la ciudadanía, por lo tanto, van a colaborar directamente con autoridades estatales, con el fin de trabajar en conjunto.

¿Cuáles son los principales objetivos?

Parte de la labor del observatorio incluye ir a los 125 municipios de Jalisco para instalar grupos de coordinación a este.

Además, también tienen el reto de colaborar para reducir delitos que afectan al país y que son prioritarios para el gobierno federal, por ejemplo, la extorsión o el secuestro.

"Hemos detectado que los niveles de percepción de inseguridad son altos y queremos contribuir, ser propositivos basándonos en la estrategia de seguridad de la presidenta de la república, que quiere combatir los delitos que más lastiman a los mexicanos".

Otro de los objetivos es organizar la voz de la ciudadanía y vincularla con todos los organismos de seguridad estatales: "Que no solamente sea el 089, el 911, que sea a través de los grupos de WhatsApp que tenemos instalados, que sea otra vía de comunicación, una vía efectiva para que, entre todos, podamos combatir esta percepción de inseguridad", comentó.

María Trinidad Belauzarán, presidenta del Observatorio a nivel nacional, resaltó que se están instalado los observatorios en todos los estados y llamó a que haya unidad con las autoridades para prevenir los delitos y reducir la incidencia de inseguridad en el estado y país.

"Que exista la unión directa con las autoridades de seguridad, fiscalías, es una maravilla, cambian las cosas, la percepción de la policía".

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AL