La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado en el que advirtió a Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Coahuila y Nuevo León por fuertes lluvias que se presentarán en los próximos dos días, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

Los datos corresponden con el pronóstico de Meteored, que prevé dos días con fuertes lluvias, con probabilidad del 90 % en Guadalajara .

ESPECIAL / SSPC

Las condiciones que se prevén en los estados, según Protección Civil

De acuerdo con el SMN, para los próximos dos días se registrarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros . Por la mañana de este 3 de junio, se prevén precipitaciones en el sur de Jalisco ; el centro, este y sur de Puebla; el centro de Veracruz; las zonas norte, centro y sur de Oaxaca; además del centro y sur de Chiapas.

Para el jueves 4 de junio, el pronóstico indica que las precipitaciones afectarán el centro y noreste de Coahuila, el norte de Nuevo León, el sureste de Puebla, el centro de Veracruz, el norte y este de Oaxaca, así como el centro y este de Chiapas.

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Las condiciones que se prevén para Guadalajara

Pese a que Protección Civil advierte por fuertes lluvias en Jalisco durante dos días, Meteored mantiene el pronóstico de lluvia extendido hasta el viernes 5 de junio, con un 70 % de probabilidad de lluvia en Guadalajara .

A continuación, te compartimos el pronóstico completo con la probabilidad de lluvia, la acumulación de agua y el detalle de las temperaturas para este miércoles 3 de junio y los próximos días.

Pronóstico extendido para Guadalajara: Clima y lluvias

Hora Temperatura Sensación térmica Cielo Probabilidad de lluvia Acumulación de agua 11:00 horas 23 °C 25 °C Lluvia débil 30 % 0.1 milímetros 14:00 28 °C 28 °C Lluvia débil 30 % 0.1 mm 17:00 22 °C 22 °C Tormenta 70 % 6 mm 20:00 20 °C 20 °C Lluvia débil 40 % 1 mm 23:00 19 °C 19 °C Parcialmente nuboso - -

Jueves 4 de junio

Probabilidad de lluvia en el territorio : 90 %

: 90 % Acumulación de agua : 21 mm

: 21 mm Temperaturas: 26 °C / 16 °C

Viernes 5 de junio

Probabilidad de lluvia en el territorio : 70 %

: 70 % Acumulación de agua : 0.8 mm

: 0.8 mm Temperaturas: 28 °C / 17 °C

Las recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades de Protección Civil nacional recomiendan a la población de las entidades mencionadas no cruzar ríos, arroyos, vados, pasos a desnivel o calles inundadas, ya sea a pie o en cualquier tipo de vehículo, debido a que el nivel y la fuerza de las corrientes de agua son altamente impredecibles y tienen alta capacidad de arrastre que puede ser mortal para las víctimas.

También se recomienda retirar basura, escombros u objetos que puedan obstruir el flujo del agua en alcantarillas y desagües .

Protección Civil advierte que si las lluvias se presentan con actividad eléctrica, lo mejor será permanecer en interiores y evitar resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o postes de energía.

Para la seguridad de las familias que habitan cerca de cauces de agua o laderas se recomienda identificar las rutas hacia las zonas seguras de su entorno así como mantenerse informadas y preparadas para actuar con oportunidad ante cualquier eventualidad.

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