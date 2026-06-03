Si pensabas guardar el paraguas, quizá sea mejor dejarlo a la mano, no vaya a ser que mañana, 4 de junio, caiga un aguacero como el de hoy. De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias seguirán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara; aquí te presentamos los detalles.

¿A qué hora comenzará a llover en Guadalajara?

Desde las primeras horas de este jueves se espera un cielo nublado y cargadísimo de lluvia, según con el portal meteorológico de Meteored. Desde las 02:00 de la madrugada se presentarán episodios de tormenta; misma que oscilará de chubascos a tormenta a lo largo de todo el día.

El periodo de mayor intensidad se espera entre las 03:00 y las 07:00 de la madrugada, en esas horas podrían registrarse lluvias copiosas o tormentas, principalmente en las zonas centro y sur de la ciudad.

Tales condiciones son resultado de la combinación de humedad proveniente del Océano Pacífico y canales de baja presión que afectan al occidente del país, una mezcla típica que favorece la formación de tormentas durante la temporada de lluvias.

Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco también tendrán lluvias

Los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco no quedarán fuera del pronóstico. Se esperan chubascos de intensidad variable durante la tarde y noche, por lo que quienes se desplacen hacia estas zonas podrían enfrentar retrasos por tráfico o acumulación de agua.

En cuanto a la temperatura, el ambiente se mantendrá agradable, con máximas cercanas a los 24 grados Celsius. Sin embargo, la humedad hará que la sensación sea un poco más pesada para quienes realicen actividades al aire libre.

La lluvia podría extenderse hasta la madrugada

Al llegar la noche, alrededor de las 8:00 p.m., las probabilidades de lluvia seguirán siendo elevadas. Incluso, podrían persistir lloviznas y condiciones húmedas durante la madrugada del viernes.

Además, se esperan rachas moderadas de viento provenientes del suroeste, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las zonas altas de la metrópoli.

Recomendaciones para este jueves

Si tienes actividades fuera de casa, vale la pena tomar algunas precauciones:

Lleva paraguas o impermeable.

Sal con tiempo extra si utilizarás transporte público.

Evita calles y avenidas que suelen inundarse.

Enciende las luces de tu vehículo cuando llueva.

Revisa que limpiaparabrisas y frenos funcionen correctamente.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales será clave para evitar contratiempos y planificar mejor los traslados durante esta jornada lluviosa en Guadalajara.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO