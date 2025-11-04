El Gobierno de Guadalajara anunció una serie de actividades y una campaña rumbo a la Copa Mundial de 2026 , evento del cual la capital jalisciense albergará cuatro partidos.

Bernardo Fernández, jefe de Gabinete del gobierno tapatío , recordó que el Estadio AKRON tendrá cuatro partidos de la Copa Mundial de 2026, los cuales, se celebrarán las siguientes fechas:

Jueves 11 de junio de 2026, día de la inauguración del Mundial

El 18 de junio, cuando la selección de México jugará dicho partido

El tercer partido será el 23 de junio

El 26 de junio será el cuarto y último partido

A la par, se llevará a cabo el FIFA Fan Fest durante los 39 días del Mundial de futbol, esto en el Centro Histórico tapatío, a donde la población y turistas podrán acudir a ver los partidos y participar en los eventos relacionados con el evento futbolístico.

El municipio, además, contará con un programa integral de actividades y eventos, coordinados por Comude Guadalajara , los cuales arrancan el próximo viernes 14 de noviembre, a las 18:00 horas, cuando se lleve a cabo un partido con leyendas mundialistas en el Centro de Guadalajara. Entre los exjugadores, estarán algunos que participaron en equipos de Guadalajara, como Chivas y Atlas , y que fueron mundialistas. Entre ellos destacan Oswaldo Sánchez, Ramón Morales, el Bofo, Pardo, Salcido, Galindo o Manuel Negrete .

David Prado, director de Comude Guadalajara , aseguró que los eventos del FIFA Fan Fest serán gratuitos para los aficionados. " Nuestros eventos de esta gran fiesta del futbol son totalmente gratuitos para todas y todos ".

Desde este mes y hasta marzo de 2026, habrá un torneo de futbol entre servidores públicos y también otro torneo conocido como " Copa Listas y Listos ", el cual será inter-primarias.

El municipio también llevará a cabo una campaña para pintar murales —que será desde noviembre y hasta mayo—, en sitios como pasos a desnivel, por ejemplo, los de Independencia e Hidalgo.

Además, durante los domingos de la Vía RecreActiva habrá exhibiciones de freestyle futbol.

El municipio también llevará a cabo actividades de comunidades mundialistas, video mapping; cine al aire libre y con temática futbolera; talleres artísticos; entre otras actividades como futbol-tenis, futbol-jaula, futbolitos, etc.

