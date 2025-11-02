Este domingo 2 de noviembre, el Área Metropolitana de Guadalajara presenta un pronóstico de temperaturas cálidas y bajo potencial de lluvia. Conoce los detalles a continuación.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, prevé un cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas en Jalisco y ambiente fresco durante la mañana en las sierras del estado. Durante la tarde, se espera un ambiente caluroso en la región, con viento de dirección variable de 5 a 15 km/h, rachas de hasta 35 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas.

Para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se pronostica un día cálido, ya que la temperatura máxima podría alcanzar los 29 °C, de acuerdo con el pronóstico de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Asimismo, se estima una temperatura mínima de 11 °C. El potencial de lluvias será limitado a nulo.

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy, 2 de noviembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Sierra Norte), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja), Michoacán y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Suspenderán pago el 17 de noviembre y esta es la razón

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy, 2 de noviembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy, 2 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional…

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

