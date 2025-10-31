Pensión Bienestar: Cómo consultar el saldo de la tarjeta en noviembre 2025

Las y los beneficiarios de los Programas del Bienestar, incluida la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, pueden consultar el saldo de su tarjeta de pagos y otros movimientos desde la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Esta herramienta resulta útil principalmente para los derechohabientes que por problemas de movilidad tienen mayores dificultades para trasladarse a las sucursales de la institución financiera que gestiona la dispersión de recursos económicos de los programas sociales del Gobierno Federal.

¿Cómo descargar y activar la aplicación del Banco del Bienestar?

La aplicación del Banco del Bienestar se encuentra disponible para su descarga gratuita en las tiendas de aplicaciones para los sistemas operativos Android e iOS (iPhone).

Abre la tienda de aplicaciones de tu teléfono (App Store o Google Play Store) Busca la aplicación llamada "Banco del Bienestar Móvil" Descarga la aplicación

Una vez descargada, es necesario activar la app. Para hacerlo, es necesario tener a la mano la tarjeta bancaria, ya que se debe vincular la cuenta con los datos que incluye.

¿Cómo activar la aplicación del Banco del Bienestar?

Abre la aplicación Acepta los términos y condiciones Escribe tu número de celular Ingresa los 16 números de la tarjeta y el NIP Genera una contraseña segura y confírmala

Con la aplicación activada, el usuario puede revisar el saldo de su tarjeta y otros movimientos de la cuenta como los retiros realizados, las compras y los depósitos que se han hecho.

Con la digitalización del Banco del Bienestar, el Gobierno de México busca impulsar la inclusión financiera, permitiendo que los beneficiarios de programas sociales tengan control directo sobre su cuenta.

