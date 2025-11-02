Trasladan a Puente Grande a señalados por presunto robo a carga pesada

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que las 12 personas detenidas tras un operativo de seguridad derivado de un robo a carga pesada, donde también se recuperó la mercancía presuntamente robada y se aseguraron distintos vehículos, ya fueron trasladadas a Puente Grande, el complejo penitenciario de Jalisco, en Tonalá.

La detención, recordó la dependencia estatal, se logró el pasado 30 de octubre en calles de la colonia Blanco y Cuéllar, en Guadalajara , " en una operación estratégica coordinada por la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo de Carga Pesada y Robo a Instituciones Bancarias y de Valores, con el apoyo del centro de monitoreo C5 y la Guardia Nacional ", dijo a través de un comunicado.

Luego de dar seguimiento a un par de vehículos, presuntamente utilizados durante el robo registrado el pasado 8 de octubre, se pudo identificar el lugar donde, al parecer, se encontraba la mercancía robada, misma que estaba siendo sacada de un departamento y subida a una camioneta para su posterior traslado.

" De manera rápida y precisa, se logró la detención de las 12 personas —11 masculinos y una femenina—, quienes fueron trasladadas ayer, primero de noviembre, desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado hacia un complejo penitenciario para continuar sus audiencias ", refirió la Fiscalía de Jalisco.

" Es importante mencionar que, derivado de investigaciones previas y operativos acerca de esta misma denuncia, ya se cuenta con dos personas vinculadas a proceso, más vehículos asegurados y la recuperación de la caja seca donde se encontraba la mercancía robada, que consiste en croquetas ", finalizó la dependencia.

