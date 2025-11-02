Alcalde de El Arenal, Jalisco, condena el asesinato de Carlos Manzo

Este domingo, el alcalde de El Arenal, Jalisco, Gildardo Partida Hermosillo, manifestó su solidaridad y condena tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche de ayer sábado tras un evento en torno al Día de Muertos.

A través de un videomensaje compartido en sus redes sociales, el munícipe expresó su profundo pesar por el crimen y extendió sus condolencias a la familia, seres queridos y habitantes de Uruapan. “ Expreso mi más profundo pesar por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez. Me uno al dolor de su familia, de sus seres queridos y del pueblo uruapense” , manifestó.

El mandatario municipal lamentó la pérdida de un servidor público que, dijo, dedicó su vida al servicio de su comunidad, y enfatizó que este hecho refleja la situación de riesgo que enfrentan muchas autoridades locales en el país por cumplir con su deber. “Lamento profundamente la pérdida de un servidor público que, como muchos en el país, dedicó su vida al servicio de su comunidad”, expresó.

“Condeno de manera enérgica todas las formas de violencia que atenten contra la vida, la paz y las instituciones democráticas. Este hecho nos recuerda la urgencia de fortalecer la seguridad pública y de garantizar condiciones de paz y de justicia en todo el territorio nacional”, añadió el alcalde.

Partida Hermosillo concluyó su mensaje con un reconocimiento póstumo al presidente municipal de Uruapan, al destacar que su legado y compromiso con el servicio público permanecerán en la memoria de su comunidad. “Descanse en paz, presidente Carlos Manzo. Su memoria quedará como un símbolo de servicio y de entrega al pueblo”, finalizó.

MB