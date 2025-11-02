La mañana de este domingo se reportó una balacera entre elementos de la Policía del Estado y civiles armados en el municipio de Unión de San Antonio , que dejó como saldo un policía municipal asesinado y uno más, lesionado.

De acuerdo con los primeros informes de la Policía del Estado, personal de la Comisaría de Unión de San Antonio solicitó apoyo al C5 Jalisco. En su llamado informaron que compañeros durante su recorrido de vigilancia en el Camino a Rancho La Primavera, a la altura de la Escuela Vicente Guerrero en La Primavera, se enfrentaron a civiles armados.

Al sitio llegaron elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad del Estado, y de acuerdo con el primer respondiente, es decir, la Comisaría de Unión de San Antonio, como resultado de la agresión un elemento de la policía municipal resultó lesionado, siendo trasladado a un hospital cercano para su atención médica, mientras que otro oficial, lamentablemente, perdió la vida.

Los civiles presuntamente implicados habrían escapado con rumbo a la Comunidad Rosa de Castilla en una camioneta NP300 color negro. “Personal de la Policía Estatal de Caminos, ya está en el lugar para apoyo y búsqueda de los causantes”, informó la Secretaría de Seguridad.

Con este agente, suman ya al menos 12 elementos encargados de la seguridad asesinados en Jalisco en lo que va del año. El caso más reciente se registró el pasado 06 de octubre, cuando el cuerpo de un hombre de 35 años fue encontrado en un lote baldío de la colonia San Gaspar, en el municipio de Tonalá. El cuerpo de la víctima portaba una credencial de la Guardia Nacional.

Entre las 12 víctimas no se cuenta el asesinato de los dos ex policías y ex servidores públicos al servicio de la seguridad asesinados el pasado mes de mayo en el municipio de Tlaquepaque, en el marco de una capacitación ofrecida a elementos de la Entidad.

MV