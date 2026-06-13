Si estás disfrutando del fin de semana en la costa, tu seguridad podría estar en riesgo. Este sábado 13 de junio de 2026, un intenso fenómeno marino amenaza las playas mexicanas, obligando a las autoridades a restringir el acceso al mar para evitar tragedias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno mexicano, emitió una alerta temprana durante la madrugada de este sábado para prevenir a la población residente y a los turistas nacionales y extranjeros.

La dependencia federal advirtió sobre la presencia de un evento de mar de fondo que afectará severamente toda la franja costera del Océano Pacífico , alterando las actividades marítimas y recreativas habituales.

Este complejo fenómeno meteorológico se caracteriza por generar un oleaje largo y continuo , el cual es impulsado por la acción del viento de tormentas originadas muy lejos de la costa mexicana.

Las olas proyectadas para esta jornada sabatina podrían alcanzar alturas considerables de entre 1 y 2.5 metros , acompañadas de fuertes corrientes de arrastre que representan un riesgo mortal para los nadadores.

¿Qué estados están en la zona de riesgo?

Las autoridades meteorológicas detallaron en su comunicado que las afectaciones más severas comenzarán a sentirse desde las primeras horas de la mañana, extendiéndose rápidamente a lo largo de todo el litoral occidental.

Los estados más vulnerables ante este oleaje elevado incluyen a Baja California Sur; y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde las capitanías de puerto ya han tomado medidas preventivas para salvaguardar la vida humana. Las olas que se esperan en estos sitios son de 1 a 2 metros .

Por su parte, se esperan olas de 1.5 y hasta 2.5 metros en la costa occidental de Baja California; y costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo .

En destinos turísticos de alta afluencia internacional, como las bahías de Acapulco y las playas de Puerto Escondido, ya se han colocado banderas rojas para prohibir estrictamente el ingreso al agua.

El fenómeno no solo representa un peligro inminente para los bañistas que ignoran las advertencias, sino también para las pequeñas embarcaciones pesqueras y turísticas que operan cerca de la zona de rompiente.

Medidas de seguridad y recomendaciones oficiales

Ante esta situación de emergencia, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha instado a la población a respetar estrictamente las indicaciones de los salvavidas locales y de las autoridades de seguridad pública.

Se recomienda a los prestadores de servicios retirar palapas, mobiliario, vehículos y equipo recreativo de la zona de playa para evitar que sean arrastrados hacia el mar por la repentina marejada.

Asimismo, se pide encarecidamente a los turistas evitar caminar por la franja de arena donde rompen las olas , ya que el nivel del agua puede subir de forma repentina y sorprenderlos.

Aunque el mar de fondo es un proceso natural que beneficia los ecosistemas marinos al remover nutrientes, su fuerza destructiva al impactar en la costa requiere mantener la máxima precaución posible.

Se espera que las condiciones de oleaje elevado y corrientes peligrosas comiencen a disminuir gradualmente hacia la noche del domingo, según los modelos de pronóstico oficiales compartidos por las autoridades climáticas.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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