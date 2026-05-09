El Día de las Madres es, sin lugar a dudas, una de las fechas más esperadas y celebradas por todos los tapatíos, pero el clima no siempre coopera con los planes familiares. Para este domingo, las condiciones meteorológicas exigirán que estemos prevenidos y adaptemos nuestros festejos a los caprichos del tiempo.

Según los últimos reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada dominical estará fuertemente marcada por un ambiente sumamente caluroso durante la mayor parte del día . Sin embargo, la nubosidad irá en aumento conforme avancen las horas , generando un escenario de contrastes que todos debemos tomar en cuenta.

¿Qué nos espera por la mañana y el mediodía?

Desde muy temprano, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentará temperaturas que escalarán rápidamente, dejando atrás el frescor matutino. Se espera que el termómetro alcance una temperatura máxima de hasta 35 grados Celsius, por lo que el calor será intenso y sofocante en gran parte de la ciudad .

Ante este panorama, las autoridades de Protección Civil recomiendan evitar la exposición directa al sol, especialmente en el horario crítico de las 11:00 a las 16:00 horas. Si el desayuno o la comida con mamá está planeada en una terraza o jardín, asegúrate de que el lugar cuente con buena sombra y ventilación adecuada.

¿Cuándo y dónde podría llover en la ciudad?

A pesar del calor abrasador que dominará la primera mitad del día, el pronóstico meteorológico indica un giro inesperado para la tarde y la noche. El cielo tapatío comenzará a nublarse de forma considerable, trayendo consigo una probabilidad del 40% de lluvias ligeras a moderadas que podrían sorprender a más de uno .

Estas precipitaciones vespertinas y nocturnas podrían presentarse de forma aislada en distintos puntos clave de Jalisco, afectando principalmente a municipios aledaños como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Por ello, llevar un paraguas compacto en el auto o en el bolso será tu mejor aliado si la celebración familiar se extiende hasta el anochecer.

¿Cómo proteger a mamá y a toda la familia?

Para que las inclemencias del clima no logren opacar esta fecha tan especial y emotiva, es de vital importancia seguir algunas recomendaciones prácticas. A continuación, te presentamos una lista de puntos clave o 'tips' rápidos para que disfrutes del festejo sin ningún tipo de contratiempo:

- Hidratación constante: Lleva siempre agua fresca a la mano, especialmente si salen a caminar o a comer durante el pico máximo de calor.

- Protección solar: El uso de bloqueador con factor de protección (FPS) 50+ es estrictamente indispensable, incluso si el cielo comienza a verse nublado.

- Ropa adecuada: Opten por vestir prendas ligeras, holgadas y de colores claros durante el día, pero no olviden empacar un suéter ligero para la noche.

- Plan B bajo techo: Si tienen organizada una parrillada o un evento al aire libre, aseguren un espacio techado por si la lluvia vespertina se hace presente.

Además de las variaciones de temperatura y la posible lluvia, se pronostican vientos provenientes del suroeste con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 kilómetros por hora. Esta brisa ayudará a refrescar ligeramente el ambiente nocturno, dejando la temperatura mínima en unos agradables 16 grados Celsius para cerrar el día.

Expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) también sugieren a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y radares en vivo. Los cambios repentinos de clima son bastante comunes durante esta temporada de transición primaveral previa al temporal de lluvias.

En resumen, este 10 de mayo requerirá una doble estrategia logística: protección total contra el sol abrasador al mediodía y mucha precaución ante los posibles chubascos vespertinos . ¡Toma tus precauciones, ajusta tus planes y que el clima no sea un obstáculo para consentir a mamá exactamente como se lo merece!

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN e IAM

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