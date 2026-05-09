De "jefa" a "amá": Las curiosas formas de llamar a mamá en México

En todo el territorio de México, pocas figuras logran concentrar tanta diversidad lingüística y emocional como la madre, convirtiendo la forma en que la llamamos todos los días en un verdadero y alegre sello de identidad regional que nos llena de orgullo.La manera específica en que nos dirigimos a ella confirma una inmensa riqueza cultural que se expresa de forma cotidiana, mucho más allá de los homenajes públicos, las flores o los regalos costosos que solemos entregarle durante el mes de mayo.Una reciente y reveladora encuesta realizada por la plataforma de idiomas Preply evidenció claramente qué formas de llamar a mamá existen y cómo estas varían fuertemente dependiendo de la zona geográfica donde crecimos.En el norte de la República, por ejemplo, las familias prefieren utilizar el directo y sonoro "amá", un término sumamente popular, alegre y profundamente arraigado en la cultura de estados fronterizos como Nuevo León, Sonora o Sinaloa.Mientras tanto, en el bullicioso centro del país, destacando especialmente la capital y nuestro hermoso estado de Jalisco, millones de personas han adoptado con mucho entusiasmo el icónico y respetuoso término de "la jefa".Esta peculiar y simpática palabra mezcla a la perfección el cariño con el respeto, pero también refleja de manera exacta el peso indiscutible de la figura materna como la máxima autoridad y guía indiscutible dentro del hogar mexicano.Por otro lado, si viajamos hacia los estados del este y sureste, como es el caso de Veracruz o Tabasco, descubriremos que el dulce y melódico "mamita" sigue estando muy presente en el vocabulario diario de todas las familias costeñas.• El encanto de Acapulco: En este famoso puerto turístico reina el apodo "ami", una forma corta, sumamente alegre y exclusiva de la costa guerrerense que los locales usan para referirse a las madres con muchísima cercanía y amor.• La influencia del norte y sur: Sorprende bastante el uso de la palabra "mom" en varias comunidades, un fenómeno impulsado por la influencia migrante que nos explica por qué el lenguaje evoluciona constantemente al cruzar las fronteras internacionales.• El legado de las lenguas originarias: Idiomas ancestrales como el náhuatl y el maya aportan términos invaluables, recordando que, aunque la Real Academia Española (RAE) dicte las normas oficiales, el amor mexicano siempre encuentra su propia y hermosa voz.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA