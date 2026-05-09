En medio de la temporada de calor que se vive en Guadalajara y el resto del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ) lanzó una advertencia El interior de un vehículo estacionado no es un lugar seguro para los menores de edad.

Según los datos compartidos por el canal oficial Jalisco Alerta, la temperatura dentro de un automóvil puede aumentar más de 20 °C por encima del clima exterior en tan solo 10 minutos. Este incremento drástico convierte al vehículo en una trampa mortal.

Incluso en días que parecen templados, el riesgo no desaparece. Dentro del auto se acumula el calor rápidamente, creando un efecto invernadero que el cuerpo humano no puede soportar.

¿Por qué los niños son más vulnerables al golpe de calor?

El golpe de calor es una emergencia médica grave, y los niños y niñas son las principales víctimas. Su sistema de regulación térmica aún está en desarrollo, lo que significa que absorben el calor mucho más rápido que un adulto.

Cuando un menor queda atrapado en estas condiciones, su cuerpo sufre deshidratación severa y dificultad para respirar. En cuestión de minutos, pueden presentarse síntomas alarmantes como pérdida de conciencia o convulsiones.

Las autoridades hacen un llamado a la conciencia: el daño cerebral o incluso la muerte son consecuencias reales y documentadas de este tipo de descuidos durante la temporada de estiaje.

Consejos para prevenir un incidente

La prevención es la única herramienta efectiva contra este peligro silencioso. Las autoridades de Protección Civil en Jalisco recomiendan adoptar hábitos estrictos al volante para proteger a los más vulnerables.

A continuación, te compartimos una lista de acciones rápidas:

Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejar a un menor solo dentro de un automóvil.

Revisar siempre los asientos delanteros y traseros antes de cerrar el vehículo.

Colocar un objeto indispensable (como bolso, teléfono o llaves) en el asiento trasero para generar el hábito de verificar.

Programar recordatorios en el celular o alarmas.

Solicitar a la guardería o escuela que se comuniquen si el menor no llega a tiempo.

Enseñar a niñas y niños que el automóvil no es un área de juegos.

Mantener los vehículos cerrados con llave cuando no estén en uso.

Evitar distracciones por estrés, exceso de actividades o uso del celular.

Si observa a un menor solo dentro de un vehículo, llamar de inmediato al 911.

La seguridad de los menores es responsabilidad de todos. Mantente informado sobre las alertas del clima y protege a tu familia de las altas temperaturas.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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