En medio de la temporada de calor que se vive en Guadalajara y el resto del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ) lanzó una advertencia El interior de un vehículo estacionado no es un lugar seguro para los menores de edad.Según los datos compartidos por el canal oficial Jalisco Alerta, la temperatura dentro de un automóvil puede aumentar más de 20 °C por encima del clima exterior en tan solo 10 minutos. Este incremento drástico convierte al vehículo en una trampa mortal.Incluso en días que parecen templados, el riesgo no desaparece. Dentro del auto se acumula el calor rápidamente, creando un efecto invernadero que el cuerpo humano no puede soportar.El golpe de calor es una emergencia médica grave, y los niños y niñas son las principales víctimas. Su sistema de regulación térmica aún está en desarrollo, lo que significa que absorben el calor mucho más rápido que un adulto.Cuando un menor queda atrapado en estas condiciones, su cuerpo sufre deshidratación severa y dificultad para respirar. En cuestión de minutos, pueden presentarse síntomas alarmantes como pérdida de conciencia o convulsiones.Las autoridades hacen un llamado a la conciencia: el daño cerebral o incluso la muerte son consecuencias reales y documentadas de este tipo de descuidos durante la temporada de estiaje.La prevención es la única herramienta efectiva contra este peligro silencioso. Las autoridades de Protección Civil en Jalisco recomiendan adoptar hábitos estrictos al volante para proteger a los más vulnerables.A continuación, te compartimos una lista de acciones rápidas:La seguridad de los menores es responsabilidad de todos. Mantente informado sobre las alertas del clima y protege a tu familia de las altas temperaturas.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF