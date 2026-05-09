Un hombre falleció al mediodía de este sábado tras haber sido atropellado por un motociclista en los carriles centrales del Periférico Norte, en el municipio de Guadalajara.

Elementos de la Comisaría de Seguridad Vial atendieron el reporte de un percance registrado sobre los carriles centrales del Periférico Norte, esto en el cruce con la Calzada Independencia, donde un motociclista presuntamente atropelló a un joven.

En el sitio, los oficiales de vialidad localizaron a un hombre tendido sobre el arroyo vehicular, por lo que solicitaron el apoyo de servicios médicos para tratar de brindar atención médica y corroborar el estado de salud de la persona lesionada.

Sin embargo, los paramédicos nada pudieron hacer ya que solamente pudieron confirmar que la persona atropellada ya no contaba con vida.

En el lugar permaneció el motociclista, quien fue señalado como probable causante del percance en el que falleció la persona.

El ahora fallecido, al parecer, se desempeñaba como empleado de Parques y Jardines del ayuntamiento de Guadalajara; según las versiones, se encontraba realizando sus labores de trabajo en camellón del Periférico al momento del percance vial, según refirieron testigos en el punto.

Personal de la Policía de Vialidad solicitó mando y conducción del Ministerio Público, para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar las responsabilidades, con el fin de aclarar lo ocurrido con el motociclista y la víctima.

La plataforma SiniestraliMap del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado (IIEG) tiene detectado dicho cruce del Periférico Norte con la Calzada Independencia como uno de los 10 cruces con más accidentes viales ocurridos desde el 2015 hasta el mes de junio del año pasado, ya que suman 49 percances viales que se han registrado en ese periodo.

El saldo total es de 4 personas muertas y 79 personas lesionadas, por lo que este percance se sumará a la estadística de fatalidades ocurridas en el punto.

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OB