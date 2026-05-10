Tres personas lesionadas fue el saldo que dejó un choque vehicular entre un autobús de pasajeros y dos camiones de carga en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del kilómetro 28, en el municipio de Tequila.

El siniestro ocurrió anoche, alrededor de las 21:30 horas, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ). En las unidades viajaban 12 pasajeros y dos chóferes.

Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tequila y El Arenal atendieron el siniestro, junto a elementos de la Cruz Roja y personal de la Autopista.

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A pesar de que las causas del accidente permanecen desconocidas, este se produjo en un contexto en el que el exceso de velocidad en el territorio ha ido en aumento.

Según datos del Observatorio sobre el Comportamiento de los Conductores, realizado en 2025 por la Red de Carreteras de Occidente (RCO), los conductores que superan el límite de velocidad en autopistas de esta región del país han incrementado. Esto se traduce en mayores riesgos al volante: el 66 por ciento de vehículos ligeros excede los límites de velocidad, el 90 por ciento de camiones de carga y tráileres circulan más rápido de lo permitido, mientras que el 64 por ciento de autobuses no respetan los topes de velocidad.

En contraste, en 2024 el 57 por ciento de automóviles ligeros circulaban por arriba del límite de velocidad; el 78.2 y el 46.5 por ciento de camiones de carga y autobuses, respectivamente, incumplían la velocidad establecida. RCO advirtió que el alza registrada en unidades pesadas eleva el potencial de choques con consecuencias fatales en carreteras.

En tanto, la empresa señaló que el exceso de velocidad es el principal riesgo vial en las autopistas a su cargo. Aumenta las posibilidades de choques vehiculares con más muertes y lesionados, particularmente cuando unidades pesadas, como tráileres y autobuses, no respetan los límites marcados.

Las sanciones por infringir los límites de velocidad en carreteras pueden superar los 10 mil pesos; para camiones de carga, tráileres y autobuses, la multa puede ser mayor.

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MB