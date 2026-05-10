Chivas regresa a casa para la semifinal con confianza

¡Chivas vuelve al Estadio Jalisco! A un paso del campeonato del Clausura 2026, el Rebaño debe abandonar el AKRON por los preparativos del Mundial. Pero la mudanza no asusta: regresan a la fortaleza donde construyeron su grandeza. ¿Será este regreso el impulso definitivo hacia la gloria?

Con el pase a semifinales del Clausura 2026 ya en la mano, Chivas espera a su rival para continuar en el camino por el campeonato, pero para su mala suerte deberán abandonar el Estadio AKRON .

Al ser sede para el Mundial 2026, el inmueble ubicado en Zapopan pasará a manos de la FIFA para afinar los detalles correspondientes para la Copa del Mundo , y por esa razón, el equipo deberá regresar al estadio Jalisco.

La conexión está: Milito

Aunque el AKRON es una auténtica fortaleza para Gabriel Milito y sus dirigidos, el Jalisco es donde han construido su legado y por eso sigue siendo su casa, sin importar que ahí juegue el Atlas .

"Nos sentimos supercómodos con nuestra gente, con nuestra afición; la conexión está, pero más allá de trasladarnos al Jalisco, la conexión va a seguir estando. Los jugadores se van a seguir brindando por el escudo al máximo. Todos los que somos parte hoy de Chivas y daremos el máximo para representar de la mejor manera posible al club. Esa conexión debe fortalecerse y este tipo de eliminatorias seguramente lo produzca", comentó el argentino sobre la mudanza al inmueble.

Milito pide no dejar de soñar

Luego de la estupenda actuación frente a Tigres, el estratega del Rebaño sabe que aún no se ha logrado lo que en realidad quiere y pide no se deje de soñar con ello.

"Siempre conseguir remontar una eliminatoria ante semejante rival, por supuesto que genera confianza. Me gustaría que lo disfrutemos todos hoy; mañana y ya el lunes tendremos rival y día de empezar a jugar la semifinal y otra vez mirar para adelante. Lo hecho hasta acá está muy bien, ya pasó. Hay que seguir soñando, seguir soñando", manifestó Milito.

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