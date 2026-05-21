Claudia Murguía presenta propuesta de reforma electoral en Jalisco

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Murguía, presentó una iniciativa de reforma electoral con el fin de modificar algunos puntos de cara a los próximos procesos electorales.

La principal propuesta es que no haya mayorías artificiales en el Congreso local, es decir, modificar las leyes electorales para que cambie la forma de asignar las diputaciones plurinominales.

"Evitar mayorías artificiales y que se respete 100% la voluntad del voto de los jaliscienses, evitar mayorías artificiales para evitar daños a las instituciones, a la Constitución y a la vida del estado", dijo.

El punto es que, cuando haya coaliciones para procesos electorales, no se sumen los votos de los partidos aliados para obtener más diputaciones plurinominales, como lo que la legisladora señaló que ocurrió a nivel federal y que le permitió a Morena y aliados tener prácticamente las dos terceras partes del Congreso de la Unión y así poder aprobar reformas a la Constitución.

"Lo que le corresponda por el porcentaje de votación que obtuvo cada partido no se sume a lo que le representarían los votos o el porcentaje de votación" , indicó.

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Otro de los puntos es la nulidad de una elección en caso de interferencia o que haya financiamiento de grupos del crimen organizado para aspirantes a algún cargo de elección popular, así como más facilidades para el voto libre y secreto y que haya debates en las candidaturas para presidencias municipales.

"Nulidad de elección por infiltración o financiamiento de grupos del crimen organizado; blindar y facilitar tu derecho al voto libre y secreto y la obligación a los debates en los candidatos a presidentes municipales".

La legisladora busca que se apruebe antes del 30 de mayo, fecha establecida como límite para avalar reformas electorales antes del inicio del proceso electoral del año 2027.

Por otro lado, recordó que el Congreso discutirá las propuestas de homologar el Plan B electoral en Jalisco, el cual también tiene fecha límite del 30 de mayo para aprobarse.

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MB