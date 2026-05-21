Mundial 2026: Estos 4 días habrá clases virtuales en Guadalajara

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a Jalisco exige una reestructuración temporal en las dinámicas cotidianas de la metrópoli. Autoridades estatales preparan operativos especiales para recibir a miles de aficionados internacionales, situación que involucra de manera directa al sector educativo. La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) analizó el impacto del torneo en la ciudad y determinó modificar el esquema de asistencia a las aulas para proteger a la comunidad escolar y garantizar el orden público.

De acuerdo con lo informado por la dependencia, el evento deportivo internacional demanda una logística compleja en materia de seguridad y transporte público. Ante este escenario, el gobierno estatal busca mitigar los congestionamientos viales y facilitar el tránsito de residentes y visitantes hacia los recintos deportivos, zonas turísticas y áreas de concentración masiva, además de garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

Para favorecer el orden urbano, la SEJ emitió un calendario escolar local que contempla una transición temporal hacia un modelo de educación a distancia. La dependencia educativa prioriza el derecho a la educación de los estudiantes sin exponerlos a las complicaciones viales propias de la temporada mundialista.

Los docentes de educación básica adaptarán sus planeaciones didácticas para garantizar la continuidad de los planes de estudio vigentes.

¿Qué días habrá clases a distancia por el Mundial 2026?

El ajuste al calendario escolar establece fechas precisas para la suspensión de actividades presenciales. El jueves 11 de junio, todas las escuelas del estado de Jalisco transitarán al formato virtual. Durante esta jornada, los estudiantes de todos los municipios trabajarán a distancia siguiendo las instrucciones de sus profesores para mantener el ritmo del ciclo escolar sin interrupciones académicas.

Para las siguientes fechas, la SEJ focalizará la medida en las zonas con mayor concentración poblacional y actividad mundialista. Los días 18, 23 y 26 de junio, las clases a distancia aplicarán solo para ciertos municipios de la región centro del estado.

Los municipios que mantendrán el formato virtual durante estas tres fechas adicionales son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez. Los planteles educativos ubicados en estas demarcaciones cerrarán sus puertas físicas esos días específicos, requiriendo que los padres de familia o tutores supervisen el trabajo escolar en casa para cumplir con las metas educativas.

Los partidos programados, como el México contra Corea del Sur el 18 de junio, el Colombia frente a la República Democrática del Congo el 23 de junio, y el Uruguay contra España el 26 de junio, atraerán a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Al reducir la cantidad de traslados escolares en estas fechas, las autoridades buscan mitigar el impacto en el transporte público y las principales arterias viales de la capital jalisciense.

La SEJ determinó modificar el esquema de asistencia a las aulas para proteger a la comunidad escolar y garantizar el orden público. ESPECIAL

¿Cuál es el último día de clases en el calendario escolar de Jalisco?

La dependencia estatal determinó que el último día de clases regulares en Jalisco será el martes 30 de junio. A partir del 1 de julio y hasta el 15 del mismo mes, las escuelas se enfocarán en procesos de regularización para los estudiantes con necesidades académicas específicas.

Durante esta primera quincena de julio, los docentes también llevarán a cabo labores administrativas, la última sesión del Consejo Técnico Escolar y un taller intensivo de formación continua, con lo cual se cumple con los lineamientos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

