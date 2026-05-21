La próxima apertura de la Línea 5, un proyecto de transporte público diseñado para facilitar el traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, tendrá repercusiones importantes en la movilidad de la ciudad. Este sistema masivo busca resolver los problemas de tráfico en la Carretera a Chapala y ofrecer una alternativa eficiente para miles de usuarios diarios.

A pocas semanas de distancia de la fecha de su inauguración, las autoridades estatales han compartido información sobre los avances de la obra y las características de los vehículos que darán servicio en esta ruta.

Línea 5 del transporte público ya tiene fecha de inauguración

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó hace unos días que la Línea 5 del transporte público comenzará a operar a partir del próximo 4 de junio. Durante su discurso en la Expo Antad 2026, Lemus Navarro destacó que este sistema ofrecerá una alternativa eficiente para miles de usuarios diarios.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de pruebas operativas sobre el corredor principal. En esta etapa, los técnicos verifican los tiempos de traslado y la precisión operativa.

Características de las unidades eléctricas de la Linea 5

El sistema operará con una flota de 41 autobuses de la marca Volvo, modelo Luminus BZR, los cuales destacan por ser 100% eléctricos. Hasta el momento, ocho de estos vehículos ya se encuentran en la ciudad para las pruebas preliminares. Cada unidad tiene capacidad para transportar a 80 pasajeros. De acuerdo con las autoridades, el uso de esta tecnología representa un paso importante hacia la sustentabilidad, ya que elimina las emisiones contaminantes en uno de los corredores más transitados de la metrópoli.

Para mejorar la experiencia de viaje, los autobuses cuentan con equipamiento moderno adaptado a las necesidades de los viajeros. Las unidades incluyen aire acondicionado, puertos USB para cargar dispositivos móviles y un espacio específico para el resguardo de equipaje. Además, el diseño contempla la accesibilidad universal mediante rampas, espacios exclusivos para sillas de ruedas con sujeción de seguridad, piso podotáctil y señalización en braille. Un sistema de videovigilancia a bordo reforzará la seguridad de los usuarios en todo momento.

Para reforzar la operación del sistema, en los próximos días arribarán también a la ciudad nuevas unidades articuladas modelo 7800 Electric, opciones de cero emisiones para la movilidad urbana.

De acuerdo con las autoridades, estas se encuentran equipadas con motores eléctricos duales de alto desempeño y baterías de hasta 720 kWh. Ofrecen autonomía, eficiencia energética y un sistema de carga rápida de hasta 250 kW. Fueron diseñadas para grandes ciudades, contando con una capacidad para 130 pasajeros.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 5 y por dónde pasará?

El recorrido principal abarcará una longitud de 32 kilómetros, con un trayecto que unirá la terminal aérea con el Periférico.

En su primera etapa, el corredor dispondrá de nueve estaciones ubicadas estratégicamente sobre la Carretera a Chapala. Entre las paradas confirmadas se encuentran San José del Quince, La Piedrera, Las Pintitas, Parque Montenegro y Las Liebres. Esta distribución facilitará el acceso a diversas colonias y centros de trabajo ubicados en la zona sur de la metrópoli.

Además de la ruta troncal, el proyecto contempla ramales adicionales para conectar con otros puntos de alta afluencia en la ciudad. La interconexión con Mi Macro Periférico permitirá a los pasajeros enlazar sus viajes con las Líneas 1 y 3 del Tren Ligero.

Las proyecciones oficiales estiman que, en su fase inicial, este servicio tendrá la capacidad de movilizar a 27 mil personas cada día. La reducción en los tiempos de traslado es uno de los beneficios más esperados, pues el viaje desde el Periférico hasta la terminal aérea tomará menos tiempo en comparación con los traslados habituales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB