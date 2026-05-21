Buscan reactivar turismo en Mazamitla con diversos festivales

Luego de que en los primeros meses del año se registrara una caída en el turismo, a partir de este mes de mayo y hasta diciembre, el Pueblo Mágico de Mazamitla tendrá una serie de festivales que buscarán reactivar el turismo.

Este fin de semana darán inicio al festival de cerveza Meza + Beer Fest, luego seguirá el Festival del Venado y, posteriormente, eventos relacionados con el Mundial de Fútbol. Para septiembre, el Festival del Mariachi, en octubre el Festival de las Flores y en diciembre el Festival de Invierno Ilusionante.

Mauricio Servín, presidente del Fideicomiso de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco, explicó que además del festival de la cerveza vienen más eventos a este destino turístico.

"No nada más es la reunión entre cultura gastronómica sino es darle otra vez motivación a la gente para que regrese se nos bajó el turismo un poquito pero ya vamos en franca recuperación gracias al apoyo y colaboración de todos", comentó.

Mauro Garza Marín, coordinador del gabinete económico del Gobierno de Jalisco, destacó la importancia de este tipo de festivales permitirá atraer más turismo en esta región.

"Tenemos 12 Pueblos Mágicos, tenemos turismo religioso, tenemos turismo de montaña y Mazamitla es un Pueblo Mágico está muy cercana de la zona metropolitana de Guadalajara, tiene un clima extraordinario y se pueden hacer muchas actividades con una gran oferta gastronómica, con una gran oferta hotelera que permite tener eventos de convivencia familiar, de descanso y también eventos de negocios", apuntó.

Humberto López, director del festival Meza + Beer Fest, detalló que este festival se realizará este viernes, sábado y domingo en la plaza principal. Entre las marcas de cerveza que participan en este festival están Fortuna, Tres Flechas, Borbónico, Cervecería Sahuayo, Caprichosa, y Robmad, entre otras.

En el evento participarán alrededor de una veintena de expositores entre productores de cerveza, raicilla, mezcal y alimentos.

"Esperamos alrededor de 2 mil visitantes principalmente del Sur de Jalisco, Guadalajara, Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato", indicó Humberto López.

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AO