¿A qué hora se esperan tormentas hoy en Guadalajara?

Muchos tapatíos se han despertado hoy con la esperanza de que las precipitaciones den una tregua al intenso calor. Sin embargo, es fundamental conocer los datos precisos para esta jornada y saber exactamente qué nos depara el cielo durante las próximas horas en la ciudad.

¿A qué hora se espera la lluvia en la ciudad?

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, la probabilidad de que se presenten lluvias y tormentas eléctricas este jueves es del 36% de forma general, aunque se incrementa a partir de las 19:00 horas . Si llegara a ocurrir alguna llovizna aislada, los modelos indican que sería entre las 17:00 y las 18:00 horas.

Durante ese breve lapso de la tarde-noche, se prevé la presencia de nubosidad parcial en el cielo tapatío. No obstante, los expertos advierten que las condiciones secas y estables dominarán el panorama en toda la región centro de Jalisco.

Esta información ha sido respaldada por el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, quienes monitorean constantemente los fenómenos atmosféricos. Sus especialistas confirman que, además de las posibles tormentas, enfrentaremos un ambiente pesado y con una humedad relativa bastante baja, rondando el 21%.

El calor dominará el Área Metropolitana de Guadalajara

También, el Área Metropolitana de Guadalajara experimentará temperaturas máximas que alcanzarán los 33 grados Celsius. Este calor intenso se sentirá con mayor fuerza en zonas urbanas densas y con poca vegetación, abarcando desde el centro de Zapopan hasta los límites de Tlaquepaque.

El pico máximo de temperatura se registrará entre las 14:00 y las 16:30 horas, momento en el que la radiación solar estará en su punto más crítico. Por ello, es vital comprender por qué el clima se comporta de esta manera antes de que llegue la verdadera temporada de lluvias.

Para mitigar un poco la pesada sensación de ahogo vespertino, se esperan vientos ligeros provenientes del oeste. Estas ráfagas, avaladas por los registros de la Conagua, tendrán velocidades sostenidas de 5 a 15 kilómetros por hora, ayudando a refrescar ligeramente el ambiente durante la tarde-noche.

Tips rápidos para sobrevivir al clima de este jueves

Ante este panorama tan seco y caluroso, es indispensable tomar medidas preventivas si tienes que salir de casa o la oficina. La prevención es tu mejor aliada para evitar golpes de calor y proteger tu salud mientras esperamos que las verdaderas tormentas lleguen en las próximas semanas.

Sigue estos consejos clave:

1) Mantente hidratado bebiendo agua constantemente, incluso si no tienes sed.

2) Usa protector solar de amplio espectro si te expones al sol.

3) Evita realizar actividades físicas intensas al aire libre durante el horario de mayor riesgo.

4) Viste ropa ligera y de colores claros.

Mantente siempre bien informado sobre los cambios repentinos del clima a través de EL INFORMADOR. Nuestro compromiso es brindarte las actualizaciones meteorológicas más precisas para que tú y tu familia puedan disfrutar de su día con total seguridad y sin contratiempos inesperados.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

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