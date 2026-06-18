Las lluvias seguirán presentes en Guadalajara este jueves 19 de junio, de acuerdo con los pronósticos más recientes de Meteored y las perspectivas meteorológicas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara.

Los modelos prevén una jornada con temperaturas cálidas durante el día y un incremento significativo en la probabilidad de precipitaciones durante la tarde y noche.

¿A qué hora lloverá mañana, 19 de junio en Guadalajara?

Meteored mantiene una probabilidad general de precipitación del 90% para la jornada, con acumulados cercanos a los 7.7 milímetros. Según la previsión por horas, las primeras precipitaciones aisladas podrían registrarse desde las 16:00 horas, aunque la mayor probabilidad de lluvia se concentra entre las 17:00 y las 19:00 horas, cuando se esperan chubascos y tormentas eléctricas dispersas en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de nubosidad durante la tarde, lo que incrementará el potencial de tormentas.

Por igual, para este 19 de junio se espera una temperatura máxima cercana a los 28 grados Celsius y una mínima de 16 grados. Durante las primeras horas del día predominarán los periodos de sol y nubosidad parcial; sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la humedad y se desarrollarán núcleos de tormenta sobre la ciudad y municipios cercanos.

Horas Condición prevista Probabilidad de lluvia 16:00 Lluvia débil 60% 17:00 Chubascos tormentosos 80% 18:00 Lluvia débil 80% 19:00 Lluvia moderada 70%

Temporal de lluvias continuará en Guadalajara

El IAM ha señalado que durante junio pueden presentarse tormentas locales fuertes, principalmente durante las tardes y noches, como parte del inicio formal del temporal de lluvias en Jalisco.

Los modelos meteorológicos coinciden en que el temporal de lluvias seguirá activo durante los próximos días en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Incluso para el fin de semana se pronostican nuevas tormentas y acumulados más importantes, especialmente durante las tardes y noches.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO