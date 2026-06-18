Cine al aire libre GRATIS en Guadalajara: películas y sedes para el fin de semana del 18 al 21 de junio

La ciudad de Guadalajara continúa ofreciendo alternativas culturales y de entretenimiento accesibles para todos sus habitantes, destacando el cine al aire libre como una de las opciones predilectas. Durante este fin de semana, los tapatíos podrán disfrutar de diversas películas de forma gratuita en múltiples espacios públicos. Esta iniciativa busca fomentar la convivencia familiar y el aprovechamiento de las áreas verdes urbanas, transformando los parques en enormes salas de proyección bajo las estrellas. Conocer las sedes y los horarios es fundamental para planear una velada memorable en compañía de seres queridos.

El proyecto responsable de esta oferta cultural es Cinema Live, una destacada propuesta que tiene como objetivo principal brindar funciones cinematográficas sin costo alguno en diversas zonas de la metrópoli.

A través de este esfuerzo, se habilitan pantallas gigantes en recintos naturales de gran afluencia, tales como el Parque Metropolitano, el Parque Alcalde y el Mirador Independencia, entre otros espacios. De esta manera, se democratiza el acceso al séptimo arte, permitiendo que personas de todas las edades experimenten la magia del cine fuera de las salas tradicionales y en pleno contacto con la naturaleza.

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Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 18 al 21 de junio

Para la semana en curso, la programación oficial abarca del 17 al 21 de junio de 2026, presentando una selección de cintas pensadas para el disfrute de chicos y grandes.

Las actividades arrancaron el pasado miércoles con la exhibición de la cinta animada Zoopocalipsis en las instalaciones del Bosque Urbano Tlaquepaque.

Continuando con la agenda, para la noche del jueves 18 de junio, los asistentes podrán congregarse en el Parque Alcalde, donde se proyectará la comedia familiar Intercambiados en punto de las 19:45 horas, marcando el inicio de las actividades de cara a los días de descanso.

El viernes 19 de junio, la cartelera se traslada a la zona norte de la ciudad, específicamente al Parque Mirador Independencia. En este recinto, que ofrece vistas inigualables de la Barranca de Huentitán, se exhibirá la aclamada película de animación Los Mitchell contra las Máquinas. La función está programada para comenzar a las 19:45 horas, por lo que se sugiere a los espectadores llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y disfrutar de esta aventura visual que ha cautivado a la crítica internacional.

A diferencia de las proyecciones habituales, la jornada del sábado 20 de junio ofrecerá una dinámica especial en el Parque Metropolitano. En esta ocasión, el espacio verde más grande de la ciudad albergará la Celebración del Día Mundial del Bocho , un evento conmemorativo dedicado a los amantes de este icónico automóvil. Las actividades de este festejo comenzarán a partir de las 18:00 horas, fusionando la pasión por el automovilismo clásico con el ambiente recreativo que caracteriza a las funciones al aire libre, creando una experiencia única para los asistentes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB