Cierres viales en La Minerva por México vs Ecuador: calles cerradas y rutas de transporte público desviadas HOY

Con motivo de la transmisión del partido entre México y Ecuador en la glorieta La Minerva, este martes la Comisaría de la Policía Vial del Estado de Jalisco confirmó que se implementarán cierres viales en los alrededores del monumento.

En un mensaje emitido en sus redes sociales oficiales, la Policía Vial informó sobre el operativo de movilidad que las autoridades desarrollarán este martes en la zona, el cual incluye el desvío de varias rutas de transporte público.

Al igual que en los eventos masivos realizados durante las últimas semanas como parte de las actividades culturales del Mundial de Futbol 2026, los cierres viales abarcarán el anillo principal de la glorieta La Minerva y se extenderán desde la zona de los Arcos Vallarta. Las restricciones viales están contempladas para iniciar a las 17:00 horas.

Cabe recordar que la avenida Ignacio L. Vallarta mantiene un cierre prolongado desde el 16 de junio, en el tramo que inicia en la intersección con la avenida Juan Palomar y Arias y concluye a la altura de la avenida Yaquis.

Cierres viales en La Minerva por el partido de México vs. Ecuador. ESPECIAL/Policía Vial Jalisco

La Minerva se mantiene como un punto clave para disfrutar del Mundial 2026 en Guadalajara

El Gobierno de Jalisco informó recientemente la decisión de mantener las pantallas gigantes instaladas en La Minerva para que los aficionados puedan congregarse y disfrutar de los encuentros de la Copa del Mundo en los que participa la Selección Mexicana.

Esto significa que, si el combinado nacional logra vencer a Ecuador en el compromiso programado para este martes a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, los siguientes partidos que dispute en el torneo también serán transmitidos en este icónico monumento tapatío.

Además de estos encuentros, las autoridades jaliscienses anticiparon la proyección de los últimos tres partidos de la justa mundialista, es decir, las dos semifinales y la gran final.

“La programación contempla la transmisión del partido de la Selección Mexicana, así como las dos semifinales y la final del torneo. El espacio contará con actividades de animación y entretenimiento para las y los asistentes”, compartió el Gobierno del Estado en una ficha informativa.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, invitó hace unos momentos a la población tapatía a acudir a la glorieta para disfrutar del partido, destacando que desde las 17:00 y hasta las 23:00 horas "habrá DJ y batucada para animar y seguir con el ambiente mundialista".

Rutas de transporte público que modificarán sus recorridos por el partido México vs. Ecuador

C74

C79

C104 La Gran Plaza / Plaza Galerías

C104 Plaza del Sol

C108

C109

C110 (dos vías)

C121 A

C121 B

C123 V1

C123 V2

C124

C140

V02 López Mateos

V03 López Mateos

Ruta 01 Mi Transporte

Ruta 03 Mi Transporte

T18

T18A Terranova

Para conocer más información sobre las modificaciones en las rutas de transporte público por este evento, se recomienda consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Transporte de Jalisco .

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB