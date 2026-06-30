México vs Ecuador: ¿A qué hora abre el FIFA Fan Fest Guadalajara por el partido de hoy?

Como parte de las actividades del Mundial de Futbol 2026, este martes 30 de junio la Selección Mexicana jugará contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México, un partido que será transmitido en las pantallas gigantes del FIFA Fan Fest Guadalajara.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ha demostrado solidez en sus primeras presentaciones. Con un paso perfecto de nueve puntos, producto de un triunfo por 2-0 ante Sudáfrica, una victoria por la mínima diferencia de 1-0 frente a Corea del Sur y la goleada 3-0 contra Chequia, la selección nacional cerró su participación en la fase de grupos con el arco en cero.

Ahora, el conjunto tricolor enfrenta a una escuadra sudamericana que ha mostrado un nivel competitivo constante durante sus primeros tres encuentros del certamen.

El FIFA Fan Fest es un espacio dedicado a los seguidores del futbol que funciona como una alternativa a los estadios para vivir la celebración mundialista. En estos espacios, miles de aficionados se reúnen para ver los partidos de la justa deportiva, los cuales son proyectados en pantallas gigantes.

Horario de apertura del FIFA Fan Fest este martes 30 de junio

Este martes 30 de junio el FIFA Fan Fest Guadalajara abrirá sus puertas a las 9:30 horas. Esto se debe a que, además del México vs. Ecuador, hay otros partidos programados para esta jornada:

Costa de Marfil vs. Noruega - 11:00 horas

Francia vs. Suecia - 15:00 horas

El partido de México contra Ecuador dará inicio a las 19:00 horas; sin embargo, se prevé una gran cantidad de asistentes, por lo que se recomienda llegar con anticipación para alcanzar lugar.

Cabe recordar que, para que nadie quede fuera de la experiencia de ver el partido en comunidad, las autoridades anunciaron la permanencia de pantallas gigantes en la glorieta La Minerva.

¿Cómo revisar el aforo del FIFA Fan Fest Guadalajara?

El FIFA Fan Fest Guadalajara, ubicado en Plaza Liberación y zonas aledañas, tiene una capacidad aproximada de 20 mil personas. Ante la alta demanda prevista en algunos eventos, el Gobierno de Guadalajara habilitó una herramienta para evitar contratiempos a los aficionados: el semáforo de ocupación.

Este semáforo se actualiza en tiempo real a través del sitio web mundialista.guadalajara.gob.mx y de la aplicación Guadalajara App. Además, el gobierno municipal informa sobre la asistencia de personas en este espacio de fiesta a través de sus redes sociales oficiales.

Cuando el semáforo está en verde, indica que aún hay espacio suficiente; el amarillo señala que queda poco lugar disponible y, una vez que marca rojo, significa que el espacio alcanzó su máxima capacidad y que el ingreso se encuentra cerrado.

¿Dónde está la entrada del FIFA Fan Fest Guadalajara?

La entrada del FIFA Fan Fest se encuentra en avenida Hidalgo, en su cruce con Paseo Alcalde. Para ingresar, las personas deberán pasar por filtros de seguridad que incluyen arcos detectores de metales.

Los asistentes deberán avanzar por toda la avenida Hidalgo hasta la siguiente entrada, que se encuentra justo enfrente del Teatro Degollado. Las salidas se ubican a la mitad de la plaza: una hacia la calle Pino Suárez y la otra hacia Maestranza.

¿Qué sí y qué no se puede llevar al FIFA Fan Fest Guadalajara?

Está prohibido ingresar a este espacio mundialista con armas y objetos peligrosos, animales (a menos que sean de servicio), mochilas y bolsos grandes, carriolas, bicicletas, scooters, globos y artículos inflables.

Tampoco se permite el acceso con drones, cámaras profesionales, trípodes, palos para selfies, punteros láser, bocinas, auriculares, altavoces, radios y dispositivos RF.

No se permite el acceso con bebidas alcohólicas externas, líquidos de más de 500 ml, alimentos externos, drogas ni narcóticos. Asimismo, se prohíbe el ingreso con volantes y propaganda, material discriminatorio u ofensivo y banderas de más de 1 metro por 1.2 metros.

Los objetos cuyo ingreso sí está permitido son:

Botella plástica transparente vacía (hasta 1 litro)

Leche y agua para bebé (hasta 1 litro por niño)

Medicamentos con receta médica

Un powerbank personal (máximo 12 x 17 cm)

Pelota de futbol desinflada (comprada en recinto FIFA)

Silla de ruedas y scooter de movilidad

Respecto a la movilidad, cabe recordar que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que los horarios de servicio de las líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero pueden extenderse hasta dos horas después del término de las actividades del Fan Fest con el objetivo de facilitar los traslados de los asistentes.

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MB