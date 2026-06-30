Coparmex Jalisco exhorta a fortalecer la autonomía y la capacidad institucional del IEPC

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) hizo un llamado a fortalecer la autonomía y la capacidad institucional del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).

En un comunicado, el organismo que encabeza Luis Beas dijo que la persona que encabece el organismo será responsable de conducir los procesos electorales de 2027, 2030 y 2033, además de la elección del Poder Judicial local.

"Por ello, es fundamental que su nombramiento fortalezca la confianza de la ciudadanía en la autoridad electoral. Estamos convencidos que tanto la elección de la presidencia provisional como la del nombramiento definitivo deben responder a criterios de experiencia, independencia, capacidad institucional y conocimiento en materia electoral", indicó.

Mencionó que es indispensable que el proceso permita la llegada de un perfil profesional, técnico e imparcial con capacidad de liderazgo.

Los próximos retos electorales y su impacto económico

"Los próximos años representarán un reto importante para Jalisco. Estarán en juego la integración de los 125 ayuntamientos, el Congreso del Estado, las diputaciones federales y la elección de las personas que ocuparán cargos en el Poder Judicial local", sentenció.

Para conducir estos procesos, se requiere una autoridad electoral sólida, preparada y con la capacidad de garantizar legalidad, imparcialidad y certeza en cada etapa. Más allá del ámbito electoral, la solidez institucional también incide en el desarrollo económico. Cuando existen reglas claras y su cumplimiento es consistente, se reduce la incertidumbre para la inversión, se facilita la creación y permanencia de empresas y se fortalece la generación de empleo formal, añadió Coparmex.

Exigencia al INE y a las fuerzas políticas

La calidad institucional es un factor clave de competitividad para Jalisco. Por ello, Coparmex Jalisco hace un llamado al Instituto Nacional Electoral para que las decisiones relacionadas con la presidencia del IEPC se tomen con plena independencia y a partir del mérito profesional de las personas aspirantes. La confianza en las instituciones electorales también depende de que sus nombramientos fortalezcan su autonomía y respondan al interés público.

"Los próximos procesos electorales serán determinantes para el futuro de Jalisco y, por ello, es indispensable contar con una autoridad electoral sólida, independiente y con capacidad técnica. Confiamos en que la designación de la nueva presidencia del IEPC privilegiará el mérito, la experiencia y la imparcialidad, porque fortalecer a las instituciones también es fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestra democracia", señaló Luis Beas Gutiérrez, presidente de Coparmex Jalisco.

Finalmente Coparmex Jalisco reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

"Estamos convencidos de que contar con una autoridad electoral autónoma, técnica y confiable brinda certeza jurídica, fortalece la confianza ciudadana y contribuye a la estabilidad democrática y al desarrollo de Jalisco. De igual manera, exhortamos a las fuerzas políticas y a quienes hoy tienen responsabilidades públicas a respetar los tiempos y las reglas previstas en la legislación electoral, mientras continúan atendiendo con responsabilidad las necesidades y los retos que enfrentan las y los jaliscienses", concluyó.

NG