Ciudad Guzmán: Escapan tres mujeres tras ser víctimas de una privación ilegal de la libertad

La tarde de este martes, la Comisaría de Tlaquepaque dio a conocer el caso en el cual se logró dar atención a tres mujeres quienes dijeron haber escapado de sus captores, luego de que su familia hubiera sido privada ilegalmente de la libertad en el municipio de Ciudad Guzmán.

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La corporación informó que los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque brindaron atención, protección y resguardo a dos mujeres de 38 y 18 años de edad, así como a una menor de solo 4 años, quienes arribaron a las instalaciones del DIF Tlaquepaque tras haber logrado escapar del rapto.

"De acuerdo con el relato de las afectadas, durante la noche anterior varios sujetos armados, a bordo de una camioneta blanca, arribaron al lugar donde habitan y presuntamente las privaron de la libertad junto con aproximadamente ocho hombres más, trasladándolos a una huerta aguacatera ubicada en las inmediaciones del municipio", afirmó la corporación policial en un comunicado.

Mujeres escapan de presuntos captores y solicitan ayuda en Tlaquepaque

Según lo referido por las víctimas, las mujeres manifestaron que, una vez en el sitio, aprovecharon un descuido para escapar, internándose entre hectáreas de cultivo y matorrales hasta llegar a una carretera , donde solicitaron ayuda. Indicaron que posteriormente un operador de un tractocamión les brindó apoyo y las trasladó hasta las inmediaciones de la Nueva Central Camionera.

De acuerdo con la corporación municipal, y según lo que habrían referido las víctimas, al arribar a la Nueva Central Camionera, acudieron inicialmente al módulo itinerante de la Policía del Estado, "donde presuntamente no recibieron atención, limitándose a indicarles los pasos a seguir. Posteriormente se trasladaron al DIF Tlaquepaque, donde solicitaron apoyo".

Al respecto, la Secretaría de Seguridad del Estado afirmó no haber recibido algún reporte al respecto en el módulo citado, refiriendo que el reporte se hizo directamente a la unidad municipal policial.

Autoridades activan protocolos de atención para las víctimas

"Finalmente, las mujeres y la menor fueron resguardadas por elementos de esta Secretaría, quienes activaron los protocolos de atención a víctimas, salvaguardando en todo momento su integridad física y brindándoles el acompañamiento correspondiente", dijo la autoridad tlaquepaquense.

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Al lugar acudió personal de Servicios Médicos Municipales, cuyos paramédicos realizaron la valoración médica de las tres personas, además de brindar curaciones a las lesiones que presentaban en pies y piernas, ocasionadas durante su huida entre la maleza. Tras la revisión, fueron reportadas en buen estado de salud, añadió.

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