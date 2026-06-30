Mundial 2026: ¿Qué partidos pasan GRATIS por TV abierta este martes 30 de junio?

La actividad del Mundial 2026 avanza este martes 30 de junio con la continuación de los dieciseisavos de final. Los aficionados buscan alternativas para seguir los encuentros gratis mediante la TV abierta, en una fecha que determina a los siguientes clasificados del certamen organizado por la FIFA.

En esta etapa de eliminación, los equipos compiten en partidos donde una derrota significa la despedida definitiva del torneo. El calendario programado para hoy contempla tres juegos que captarán la atención del público, resaltando la aparición del cuadro local durante el horario nocturno.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este martes 30 de junio?

El silbatazo inicial de la jornada se dará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Costa de Marfil jugará contra Noruega en las instalaciones del Estadio de Dallas. Este evento inaugura la actividad con un contraste de tácticas entre la escuadra africana y el combinado europeo.

A las 15:00 horas, la acción deportiva se trasladará al césped del Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El equipo de Francia se enfrentará a Suecia en un compromiso que reúne a dos representantes europeos. Las dos plantillas intentarán mantener su lugar en la justa deportiva.

Respecto a la disponibilidad de estos dos primeros juegos, la emisión en territorio mexicano se realizará por medio de sistemas de televisión restringida y plataformas digitales. Las señales de paga y el servicio de streaming VIX Premium tendrán los derechos de transmisión de estos enfrentamientos.

¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el México vs. Ecuador?

El cierre de la cartelera corresponde al juego entre México y Ecuador, agendado para las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Este compromiso representa la opción principal para quienes desean ver futbol de alto nivel sin necesidad de realizar un pago por servicios de suscripción.

Los seguidores podrán disfrutar de este evento deportivo de forma gratuita a través de las señales de alcance nacional. Canal 5 y Azteca 7 son las frecuencias confirmadas para llevar las imágenes del encuentro a todos los hogares mexicanos.

La transmisión en estas cadenas de televisión incluirá programas de análisis previos y comentarios especializados durante el desarrollo de las acciones. Las televisoras preparan una cobertura detallada para documentar el desempeño del conjunto nacional frente a su similar sudamericano.

Además de la televisión tradicional, algunas plataformas digitales vinculadas a estas televisoras permitirán seguir el partido en vivo mediante dispositivos móviles. Esto amplía las posibilidades para que la audiencia no pierda ningún detalle del enfrentamiento deportivo a lo largo del territorio.

Sigue la cobertura total del Mundial 2026 en EL INFORMADOR

Para aquellos que no quieren perderse un solo instante de la justa deportiva, cabe recordar que EL INFORMADOR tiene la cobertura completa del mundial y en vivos de todos los partidos, incluso de los que no pasan por la televisión abierta. A través de sus plataformas, los lectores podrán encontrar el minuto a minuto, crónicas detalladas, galerías y el análisis más profundo de cada jornada, garantizando que la pasión del futbol esté siempre al alcance de su mano.

El resultado de este último partido definirá el rumbo del país coanfitrión en la competencia internacional. Los espectadores tienen a su disposición las herramientas necesarias para atestiguar el desenlace de esta jornada mundialista desde la comodidad de sus pantallas, apoyando a su selección.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB