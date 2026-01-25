Domingo, 25 de Enero 2026

Cierran ingreso al Nevado de Colima por cupo lleno

El acceso diario al Parque Nacional Nevado de Colima se limita a un máximo de 200 vehículos en horario matutino

Por: Luz Borja

La Semadet exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, antes de planear una visita al Nevado de Colima. ESPECIAL/Protección Civil Jalisco

La mañana de este domingo el acceso al Parque Nacional Nevado de Colima se encuentra restringido debido a que se alcanzó el cupo máximo permitido de vehículos, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

El acceso diario al Área Natural Protegida (ANP) se limita a un máximo de 200 vehículos en horario matutino. De acuerdo con la dependencia, el día de hoy se registra un aforo ligeramente superior.

Esta medida forma parte de las acciones preventivas de seguridad, priorizando el bienestar de las y los visitantes ante cualquier eventualidad.

Las acciones se desarrollan de manera coordinada entre autoridades de los tres niveles de gobierno para salvaguardar la integridad de quienes acuden a esta zona natural.

En un mensaje en sus redes sociales, Protección Civil Jalisco reiteró el llamado a respetar los cierres, atender las indicaciones del personal operativo y evitar intentar el ascenso una vez anunciado el cierre.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, antes de planear una visita al Nevado.

Recomendaciones para visitar el Nevado de Colima

  • Informarse previamente sobre las condiciones meteorológicas.
  • Usar ropa térmica, calzado adecuado y equipo suficiente.
  • Registrar el ingreso al parque y respetar los caminos autorizados.
  • Evitar actividades en solitario.
  • No pernoctar en zonas no permitidas.
  • Estar atentos a síntomas como mareo, desorientación o fatiga.
  • Atender las indicaciones del personal operativo durante toda la visita.

