Clima HOY: Guadalajara espera tarde templada este domingo; ¿habrá lluvia?

Este domingo, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) espera una temperatura agradable y templada. Conoce el pronóstico completo a continuación.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, prevé para la región Pacífico Centro un cielo medio nublado en el transcurso del día y sin lluvia. En Jalisco, ambiente fresco a templado con bancos de niebla, y frío con posibles heladas en zonas serranas del estado. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de componente oeste de 30 a 40 km/h en la región y rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Jalisco.

Por otro lado, según el sitio especializado Meteored, en el AMG la mañana arranca con una temperatura de 11° C, y se espera que la temperatura máxima durante el día sea de 23° C. Se espera que predomine una mezcla de nubes y claros, sin probabilidad significativa de lluvia.

Clima Nacional

Este domingo, la tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el norte del territorio mexicano y continuará interaccionando con un río atmosférico, ocasionando lluvias y chubascos en dicha región.

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de enero de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (Huasteca, sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Tabasco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Campeche.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: zonas de Sonora y Chihuahua, así como en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Lluvia engelante: Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 25 de enero de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 25 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

