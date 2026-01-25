Luego de que el 22 de enero pasado Policías del Estado y elementos del Ejército mexicano incineraron cinco predios con plantíos de marihuana en Tequila, agentes estatales y federales localizaron otros tres terrenos de sembradíos de la droga, con cerca de 56 mil plantas en el mismo municipio.

Los policías y soldados desplegaron un operativo en un camino de terracería cerca de Carretera Amatitán - El Salvador, en la delegación Milán, cuando observaron varias plantas de marihuana. Tras realizar la inspección, detectaron los tres predios donde se cultivaban.

Las plantas tenían entre 45 centímetros y 1.3 metros de altura, según información preliminar. Posterior a tomar muestras y notificar a un agente del Ministerio Público federal, se realizó la quema de los terrenos. No se reportaron personas detenidas tras el hallazgo.

Días atrás, en el mismo municipio, pero en la delegación Santa Cruz, se destruyeron 104 mil matas de marihuana. Los elementos de seguridad detectaron los predios de la droga en un camino de terracería que conduce de la cabecera municipal al poblado de El Salvador. Tampoco hubo personas detenidas tras los hechos.

