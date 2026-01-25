Policía del Estado auxilia a jóvenes varados en el Lago de Chapala

Elementos del Equipo Anfibio de la Policía de Jalisco rescataron a 11 jóvenes que permanecían varados a bordo de una lancha en el Lago de Chapala, en las inmediaciones de la Isla de los Alacranes.

Lee también: Rescatan 52 perros hacinados en departamento de Guadalajara

Los uniformados recibieron un reporte al número de emergencia 911, en el que se informó que integrantes de un club náutico habían salido desde la localidad de Ajijic, sin embargo, su embarcación quedó varada debido a que una red de pesca se enredó con el motor.

Entonces, los oficiales de la Policía Regional adscritos al equipo Anfibio activaron el protocolo de búsqueda y rastreo, en coordinación con la Comisaría municipal y Protección Civil.

Los jóvenes, entre 19 y 22 años de edad, fueron localizados en un punto cercano a la Isla de los Alacranes en buen estado de salud.

Te puede interesar: Zoológico Guadalajara lanza paquetes de adulto a precio de niño; conoce las fechas

Tras localizarlos, se realizaron labores de sujeción entre la unidad oficial y la lancha que quedó varada para remolcarlos hasta el club náutico del cual partieron, en donde fueron recibidos por técnicos en urgencias médicas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS