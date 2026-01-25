Pide Arzobispado a INAH darle mantenimiento a la Catedral de Guadalajara

El Arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH ) realizar reparaciones urgentes al edificio de la Catedral Metropolitana de Guadalajara ubicada en el Centro Histórico.

Catedral de Guadalajara requiere reparaciones

De acuerdo con el Arzobispado de Guadalajara, se requieren reparaciones urgentes en la cruz ubicada del lado izquierdo, que presenta una inclinación; pisos, luminarias, entre otros.

El cardenal José Francisco Robles Ortega explicó que hay un estudio de las necesidades del inmueble que ya fue entregado al INAH.

Robles Ortega explicó que estas reparaciones son adicionales a las que se necesitan para borrar las pintas que han realizado al inmueble en pasadas manifestaciones.

Se priorizarán reparaciones en el inmueble

"Yo creo que son muchas cosas. Estamos tratando de ver cuáles son las prioridades porque también las columnas están chorreadas, también se requiere una buena limpieza de los candiles, ya se compró un sonido nuevo, pero son muchas cosas las que requiere la catedral, pero no hemos recibido respuesta", añadió Ignacio Zaragoza Tello, rector de la Catedral.

La Catedral Metropolitana tiene más de 400 años de antigüedad. Se comenzó a construir en 1568. Fue el segundo obispo de la Nueva Galicia, Fray Pedro Ayala, quien colocó la primera piedra.

