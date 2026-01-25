Autoridades piden reportes en tiempo real por personas dentro del drenaje

Aunque no es un fenómeno nuevo, en los últimos días a través de redes sociales han trascendido diversos reportes sobre personas quienes ingresan a las alcantarillas de Guadalajara y "desaparecen" dentro de las redes del drenaje . Las personas se preguntan qué es lo que hacen ahí dentro, generando diversos rumores entre la población.

Entre los casos más recientes que se han viralizado se encuentra el dado a conocer la semana pasada, en el cual según el video compartido en redes sociales, donde se observa a un par de jóvenes que ingresan, por la noche, al registro ubicado en el cruce de Rayón y Miguel Blanco, en la colonia Americana, con lámparas y mochila, o el caso en el cual se observa cómo un hombre "fuerte", de playera blanca sin mangas entra a plena luz del día a una alcantarilla en el cruce de Vidrio y Venezuela, también en la colonia Americana de Guadalajara, aunque el video tiene varios meses de ser grabado.

De acuerdo con el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, esta no es la primera vez que se generan este tipo de reportes, de hecho, se han hecho más frecuentes en el último año. Pero, ¿por qué ocurre esto? De acuerdo con el secretario, se ha identificado, principalmente, que se trata de personas en situación de calle quienes utilizan estos espacios como sus viviendas, por lo cual entran y salen en distintos momentos del día .

¿Quiénes entran al drenaje de Guadalajara?

No se trata siempre de personas con algún estado mental deteriorado, sino hombres y mujeres quienes por alguna razón se quedaron sin hogar y han optado por ocupar estos espacios. Con frecuencia se observan en la Zona Centro de Guadalajara, la Americana, la zona conocida como "Pueblo Quieto", aunque también se les ha visto en la colonia Artesanos, San Juan de Dios y la Olímpica, entre otras.

El comisario también confirmó que, de hecho, a partir de los reportes generados el año pasado se llegó incluso a detener a algunas de estas personas quienes eran señaladas de cometer diversos robos, como robo a personas y robo a autopartes, aunque no brindó el número de aprehensiones logradas en este sentido.

" Estamos atendiendo el tema en coordinación con la policía de Guadalajara. No es la primera vez que sucede este tipo de situaciones en estas colonias, ya digamos que tiene reiteración; normalmente son personas en situación de calle que se meten a las alcantarillas a dormir, inclusive recordarán que hacemos operativos con Protección Civil, también antes de la temporada de lluvias para evitar que vayan a tener algún accidente con el propio temporal. Peri sí, lo estamos trabajando e investigando ", explicó el comisario.

Creadores de contenido se exponen al riesgo por seguidores y clics

Sin embargo, existe otra parte de la cual las autoridades no han abordado el tema: creadores de contenido que se hacen llamar " exploradores ", quienes ingresan al sistema de alcantarillado, en la mayoría de las ocasiones, por las noches, y graban su recorrido para después compartirlo en las diversas redes sociales.

Usualmente, generan expectativa entre sus seguidores al "avisar" que estarán entrando en determinada zona en cierto momento del día, y que posteriormente subirán los videos de lo encontrado, con el objetivo de "atrapar" a las personas y generar más seguidores, así como reacciones para intentar monetizar el contenido .

Sin embargo, en varios videos se observa el riesgo al que se exponen debido a situaciones, por ejemplo, en las cuales al querer salir por otro registro lo encuentran cerrado y deben quedarse hasta encontrar alguno abierto, o al ponerse en riesgo de ser atropellados por los vehículos que corren por la superficie.

Desde quedar atrapado hasta morir: peligros de ingresar a las alcantarillas

En este sentido, y en general al hablar de los riesgos que existen como parte de estas prácticas, las autoridades han alertado sobre los riesgos de ingresar a los registros y alcantarillas, que van desde perderse dentro de las redes del drenaje y alcantarillado, hasta perder la vida por alguna intoxicación debido a las sustancias que se emanan ahí dentro, o por algún posible ahogamiento, particularmente durante la época de lluvias.

Entre este tipo de situaciones se encuentra, por ejemplo, el caso registrado en enero del 2022, cuando autoridades municipales encontraron el cuerpo de un hombre en un registro de la zona de Pueblo Quieto, junto con otro que quedó atrapado en el mismo sitio, quien refirió, se dedicaban a recoger material reciclable, y tenían este espacio como su hogar.

Tres años antes, en julio de 2019, un hombre en situación de calle perdió la vida ahogado al interior de un registro pluvial ubicado al interior de la avenida Hidalgo, en el centro de Guadalajara. Según la información entonces compartida, el hombre dormía dentro de la alcantarilla cuando comenzó una tormenta que ocasionó que el agua subiera intempestivamente, impidiéndole salir a tiempo.

Entre los casos más recientes está el reportado en mayo del año pasado, cuando se reportó el hallazgo del cuerpo de otro hombre en una alcantarilla ubicada en Ganso y Gobernador Curiel, en la colonia Morelos. Según la información preliminar entonces compartida, se trató de una persona en situación de calle que quemaba cosas dentro del gasoducto, lo que ocasionó un incendio del cual ya no pudo escapar.

En esos mismos días la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, en coordinación con la Policía Municipal, rescataron a otro sujeto que quedó atrapado en el cruce de las calles 20 de noviembre y Medrano, en la zona de San Juan de Dios. El sujeto afirmó que se había metido a buscar metales o "cosas de valor", como algunas monedas.

¿Dónde reportar este tipo de situaciones?

De acuerdo con el secretario de seguridad, Juan Pablo Hernández, es de suma importancia que la ciudadanía que presencia este tipo de actividades genere su reporte en tiempo real a los números de emergencia 911, o directamente a la Policía de Guadalajara en el 3312016070, a fin de que las personas sean encontradas en flagrancia y puedan ser detenidas para generar las acciones de investigación correspondientes, ya que un reporte tardío en redes sociales no generará el mismo impacto al momento de intentar localizar a estas personas.

" Hemos recibido, incluso de manera personal, algunos reportes, y se mandan las unidades, pero lamentablemente, pues no los hemos podido asegurar en flagrancia . Pero vamos a seguir trabajando con esa parte. Por eso quiero invitar a la ciudadanía a que nos reporten, pero justo cuando estén detectándolos en el momento, para podernos coordinarnos entre la Policía Estatal Preventiva y la Policía de Guadalajara para poder acudir de inmediato", finalizó el secretario.

