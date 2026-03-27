De cara al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, se puso en marcha el operativo "Alegres Vacaciones 2026", el cual busca garantizar la seguridad de los visitantes, así como de los habitantes de la zona del malecón de Chapala y sus alrededores.

“Hoy damos inicio al operativo ‘Alegres Vacaciones’ de Semana Santa y Pascua 2026, con el firme compromiso de ofrecer seguridad, atención y una experiencia memorable a las familias, visitantes y turistas que nos honran con su presencia” , expresó el presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, durante el evento de arranque del programa.

El mandatario destacó que esta es una de las épocas más importantes del año para el municipio, lo que llevó a la coordinación entre varias dependencias para asegurar un entorno seguro para la ciudadanía.

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El mandatario destacó que esta es una de las épocas más importantes del año para el municipio. ESPECIAL

Resguardarán principales destinos turísticos en Jalisco

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, destacó que la corporación se encuentra preparada para resguardar tanto el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) como el interior del estado durante el periodo vacacional.

Señaló que para esta labor más de 7 mil elementos de seguridad serán desplegados en los principales destinos del estado, incluyendo playas, montañas, Pueblos Mágicos, además de zonas con celebraciones religiosas. Asimismo, subrayó que este operativo se extenderá a todos los municipios de la Ribera de Chapala.

El funcionario enfatizó que el trabajo coordinado entre policías municipales, estatales y metropolitanas, así como personal de Protección Civil, servicios médicos, Guardia Nacional y Defensa, permitirá brindar unas vacaciones seguras para todas y todos.

Invitan a disfrutar de Chapala con responsabilidad

Alejandro Aguirre Curiel agradeció el respaldo de las autoridades presentes y el apoyo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en beneficio de la Ribera de Chapala.

En esta época de importante concentración turística, el mandatario municipal invitó a la población a disfrutar de manera responsable de las bellezas naturales, la gastronomía y las tradiciones de la región, atendiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades.

Destacó además que, gracias a la coordinación institucional, el municipio se encuentra listo para los retos y oportunidades que traerá el Mundial 2026 en la región.

Chapala se encuentra listo para los retos y oportunidades que traerá el Mundial 2026 en la región. ESPECIAL

El evento concluyó con el banderazo de salida a cargo de las autoridades, seguido del despliegue de patrullas, unidades de emergencia y vehículos oficiales sobre el malecón y la avenida principal de Chapala, así como la participación de helicópteros que reforzarán las labores de vigilancia en la Ribera de Chapala y otros destinos turísticos del estado.

El banderazo de arranque del operativo también contó con la presencia del General de Brigada D.E.M. Julio César Islas Sánchez, comandante de la 15 Zona Militar, así como del General de Brigada de la Guardia Nacional E.M. José Luis Martínez Rojas, coordinador de la Guardia Nacional en el estado.

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MB

