Entregan patrullas y equipo a Policía Metropolitana y Estatal

El Gobierno de Jalisco hizo entrega de patrullas y equipamiento a la Policía del Estado y Policía Metropolitana, con el fin de mejorar su capacidad y equipo para hacer frente a las tareas de seguridad en la entidad.

En primera instancia, fueron 28 patrullas tipo pickup para la Policía Metropolitana y una unidad vehicular táctica VRT tipo blindado.

¿De cuánto fue la inversión en el reforzamiento a las Policías del Estadio y Metropolitana?

La inversión fue por 206 millones de pesos por parte del Estado y de recursos federales, lo que incluyó también la entrega de 6 mil 534 uniformes, mil 948 chalecos balísticos, 681 cascos, 600 equipos antimotines, 400 kits tácticos de primeros auxilios, así como un sistema integral de radar antidrones, cuatro drones y dos robots antiexplosivos.

También se adquirieron 200 radios portátiles, dos consolas de radiocomunicación y ocho audífonos aéreos, entre otros insumos.

De los 206 millones de pesos ejercidos, la inversión estatal ascendió a 87 millones de pesos, generados por ahorros hechos, mientras que el resto provino de recursos federales.

El equipamiento busca mejorar las capacidades operativas y de respuesta de las fuerzas de seguridad en la entidad.

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El equipo será utilizado durante la Copa Mundial

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, resaltó que parte de este equipo ya está siendo utilizado por parte de la corporación estatal; por ejemplo, el sistema integral de radar antidrones fue utilizado para la detección de drones en el municipio de Jilotlán de los Dolores, el cual está ubicado en los límites con el estado de Michoacán, por lo que es una zona de alta presencia del crimen organizado.

"Ya lo estuvimos utilizando en operaciones. Justo antier (miércoles) en Jilotlán de los Dolores estuvimos bajando varios drones de la delincuencia organizada que quería hacerle daño a nuestros compañeros. Fueron 7 en total, en un lapso de 30 minutos", destacó.

El equipo anunciado también será utilizado durante la Copa Mundial, con el fin de evitar incidencias de inseguridad en el estado.

De los 206 millones de pesos ejercidos, la inversión estatal ascendió a 87 millones de pesos, generados por ahorros hechos, mientras que el resto provino de recursos federales. EL INFORMADOR / M. Hernández

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