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Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 27 al 29 de marzo: Conciertos, teatro y más

Guadalajara se prepara para un fin de semana lleno de actividades culturales, musicales y recreativas, con opciones para todos los gustos 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Desde eventos gratuitos hasta espectáculos internacionales, la ciudad ofrecerá múltiples alternativas para disfrutar el fin de semana. ESPECIAL

Desde eventos gratuitos hasta espectáculos internacionales, la ciudad ofrecerá múltiples alternativas para disfrutar el fin de semana. ESPECIAL

Si quieres escapar de la rutina y vivir nuevas experiencias en Guadalajara, este fin de semana es ideal, pues para despedir marzo, la Perla Tapatía se convertirá en el escenario de decenas de actividades y eventos pensados para el disfrute del público tapatío.

Tanto para chicos como para grandes, la capital de Jalisco ofrece opciones para todos los gustos, preferencias y presupuestos, así que sin importar lo que busques, siempre habrá algo para ti.

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Entre conciertos, exposiciones de arte, ferias, actividades dinámicas y mucho más, la Ciudad de las Rosas buscará que estos días sean ideales para dar la bienvenida a las vacaciones de Semana Santa y atraer a miles de visitantes.

Así que si quieres conocer todo lo que la metrópoli tiene preparado para este viernes, sábado y domingo, a continuación te lo compartimos para que elijas la actividad que más te llame la atención.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Concierto: Simple Plan

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $620 - $1 mil 180

La banda canadiense de pop punk regresa con sus grandes éxitos en un show lleno de energía y nostalgia.

Maratón de monólogos y escenas

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: Teatro Experimental Jalisco
  • Horario: 13:00 horas
  • Precio: Entrada libre

Una jornada teatral con distintas propuestas escénicas que exploran historias breves a través de monólogos y actuaciones.

Concierto: Djo

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: Teatro Estudio Cavaret
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $800-$1 mil 400

El proyecto musical de Joe Keery llega con su estilo indie y sonidos alternativos en un concierto íntimo.

Concierto: Jaze

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $400

El artista peruano ofrece una presentación con influencias de rap y freestyle que conectan con el público joven.

Teatro interactivo: The Jury Experience

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: Teatro Auditorio Charles Chaplin
  • Horario: 17:30
  • Precio: $430-$570

Una experiencia inmersiva donde el público participa como jurado en una historia llena de decisiones y giros.

Concierto: Vendredi Sur Mer

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $640

La cantante suiza trae su propuesta de pop electrónico con un estilo elegante y atmosférico.

Obra de teatro: El amante infiel

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $500-$850

Una comedia que aborda las relaciones de pareja con humor, enredos y situaciones inesperadas.

Concierto: Santiago Motorizado 2026

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 18:30 horas
  • Precio: $550

El líder de Él Mató a un Policía Motorizado presenta su proyecto solista con su característico sonido indie.

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Concierto Candlelight: Tribute to Juan Gabriel

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: Gran Casa Xalisco
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $380-$880

Un emotivo homenaje al “Divo de Juárez” con música en vivo en un ambiente íntimo iluminado por velas.

Festival del vino Tlaquepaque

  • Fecha: Viernes 27 y sábado 28 de marzo
  • Lugar: Casa Agave
  • Horario: 16:00 horas
  • Precio: $850-$1 mil 050

Evento para degustar vinos, gastronomía y disfrutar de un ambiente festivo en uno de los Pueblos Mágicos.

Concierto: Kchiporros

  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $400-$914

La banda paraguaya mezcla ska, reggae y pop en un show vibrante y lleno de ritmo.

Obra de teatro: A Lo Mejor Te Encuentro

  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Lugar: Teatro Experimental
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $200

Una propuesta escénica que explora emociones, encuentros y decisiones en la vida cotidiana.

Concierto: Saint Motel

  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $750

La agrupación estadounidense ofrece un espectáculo dinámico con su característico indie pop.

Obra de teatro: Todos somos Job

  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 20:30
  • Precio: $400-$600

Una obra reflexiva que aborda temas existenciales a través de una narrativa contemporánea.

Concierto: Pequeños Musical – Romántico Incurable ‘El Show’

  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $377 - $2 mil 259

El grupo grupero presenta un espectáculo lleno de romanticismo y éxitos para cantar en vivo.

Evento: Segunda Fiesta K-Pop Collective

  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Lugar: ENVY Guadalajara
  • Horario: 15:45
  • Precio: $350-$550

Un evento para fans del K-pop con música, baile y actividades temáticas.

Orquesta Filarmónica de Jalisco

  • Fecha: Domingo 29 de marzo
  • Lugar: Teatro Degollado
  • Horario: 12:30
  • Precio: $100

Un concierto clásico con piezas interpretadas por una de las agrupaciones más importantes del estado.

Carrera Zorros 2026: Edición 23

  • Fecha: Domingo 29 de marzo
  • Lugar: Club Atlas Chapalita
  • Horario: 06:30
  • Precio: $310-$605

Evento deportivo que reúne a corredores en distintas categorías en un ambiente familiar.

Obra de teatro: Leyendas que canta el viento

  • Fecha: Domingo 29 de marzo
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 13:00 horas
  • Precio: $100

Una puesta en escena que retoma historias y tradiciones a través del teatro.

Concierto: Tyler, The Creator

  • Fecha: Domingo 29 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $879 - $12 mil 920

El rapero estadounidense llega con un show de alto nivel que combina música, visuales y energía escénica.

Exposición de arte: Colección Acervo Raúl Padilla López

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA)
  • Horario: 10:00 horas
  • Precio: Entrada libre

Una muestra artística que reúne piezas destacadas del acervo cultural universitario.

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Feria de la Miel

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Portales de la Presidencia Municipal
  • Horario: 09:00 horas
  • Precio: Entrada libre

Espacio dedicado a productores locales con venta de miel y productos derivados.

Exposición de arte: Tokyo Streets México

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Galería Sepia
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: Entrada libre

Una exposición fotográfica que retrata la vida cotidiana y urbana de Tokio a través de distintas miradas artísticas.

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