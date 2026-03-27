Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 27 al 29 de marzo: Conciertos, teatro y más

Si quieres escapar de la rutina y vivir nuevas experiencias en Guadalajara, este fin de semana es ideal, pues para despedir marzo, la Perla Tapatía se convertirá en el escenario de decenas de actividades y eventos pensados para el disfrute del público tapatío.

Tanto para chicos como para grandes, la capital de Jalisco ofrece opciones para todos los gustos, preferencias y presupuestos, así que sin importar lo que busques, siempre habrá algo para ti.

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Entre conciertos, exposiciones de arte, ferias, actividades dinámicas y mucho más, la Ciudad de las Rosas buscará que estos días sean ideales para dar la bienvenida a las vacaciones de Semana Santa y atraer a miles de visitantes.

Así que si quieres conocer todo lo que la metrópoli tiene preparado para este viernes, sábado y domingo, a continuación te lo compartimos para que elijas la actividad que más te llame la atención.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Concierto: Simple Plan

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 20:00 horas

Precio: $620 - $1 mil 180

La banda canadiense de pop punk regresa con sus grandes éxitos en un show lleno de energía y nostalgia.

Maratón de monólogos y escenas

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: Teatro Experimental Jalisco

Horario: 13:00 horas

Precio: Entrada libre

Una jornada teatral con distintas propuestas escénicas que exploran historias breves a través de monólogos y actuaciones.

Concierto: Djo

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: Teatro Estudio Cavaret

Horario: 21:00 horas

Precio: $800-$1 mil 400

El proyecto musical de Joe Keery llega con su estilo indie y sonidos alternativos en un concierto íntimo.

Concierto: Jaze

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Precio: $400

El artista peruano ofrece una presentación con influencias de rap y freestyle que conectan con el público joven.

Teatro interactivo: The Jury Experience

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: Teatro Auditorio Charles Chaplin

Horario: 17:30

Precio: $430-$570

Una experiencia inmersiva donde el público participa como jurado en una historia llena de decisiones y giros.

Concierto: Vendredi Sur Mer

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $640

La cantante suiza trae su propuesta de pop electrónico con un estilo elegante y atmosférico.

Obra de teatro: El amante infiel

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 21:00 horas

Precio: $500-$850

Una comedia que aborda las relaciones de pareja con humor, enredos y situaciones inesperadas.

Concierto: Santiago Motorizado 2026

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 18:30 horas

Precio: $550

El líder de Él Mató a un Policía Motorizado presenta su proyecto solista con su característico sonido indie.

Concierto Candlelight: Tribute to Juan Gabriel

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: Gran Casa Xalisco

Horario: 21:00 horas

Precio: $380-$880

Un emotivo homenaje al “Divo de Juárez” con música en vivo en un ambiente íntimo iluminado por velas.

Festival del vino Tlaquepaque

Fecha: Viernes 27 y sábado 28 de marzo

Lugar: Casa Agave

Horario: 16:00 horas

Precio: $850-$1 mil 050

Evento para degustar vinos, gastronomía y disfrutar de un ambiente festivo en uno de los Pueblos Mágicos.

Concierto: Kchiporros

Fecha: Sábado 28 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:30 horas

Precio: $400-$914

La banda paraguaya mezcla ska, reggae y pop en un show vibrante y lleno de ritmo.

Obra de teatro: A Lo Mejor Te Encuentro

Fecha: Sábado 28 de marzo

Lugar: Teatro Experimental

Horario: 19:00 horas

Precio: $200

Una propuesta escénica que explora emociones , encuentros y decisiones en la vida cotidiana.

Concierto: Saint Motel

Fecha: Sábado 28 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $750

La agrupación estadounidense ofrece un espectáculo dinámico con su característico indie pop.

Obra de teatro: Todos somos Job

Fecha: Sábado 28 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 20:30

Precio: $400-$600

Una obra reflexiva que aborda temas existenciales a través de una narrativa contemporánea.

Concierto: Pequeños Musical – Romántico Incurable ‘El Show’

Fecha: Sábado 28 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $377 - $2 mil 259

El grupo grupero presenta un espectáculo lleno de romanticismo y éxitos para cantar en vivo.

Evento: Segunda Fiesta K-Pop Collective

Fecha: Sábado 28 de marzo

Lugar: ENVY Guadalajara

Horario: 15:45

Precio: $350-$550

Un evento para fans del K-pop con música, baile y actividades temáticas.

Orquesta Filarmónica de Jalisco

Fecha: Domingo 29 de marzo

Lugar: Teatro Degollado

Horario: 12:30

Precio: $100

Un concierto clásico con piezas interpretadas por una de las agrupaciones más importantes del estado.

Carrera Zorros 2026: Edición 23

Fecha: Domingo 29 de marzo

Lugar: Club Atlas Chapalita

Horario: 06:30

Precio: $310-$605

Evento deportivo que reúne a corredores en distintas categorías en un ambiente familiar.

Obra de teatro: Leyendas que canta el viento

Fecha: Domingo 29 de marzo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 13:00 horas

Precio: $100

Una puesta en escena que retoma historias y tradiciones a través del teatro.

Concierto: Tyler, The Creator

Fecha: Domingo 29 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $879 - $12 mil 920

El rapero estadounidense llega con un show de alto nivel que combina música, visuales y energía escénica.

Exposición de arte: Colección Acervo Raúl Padilla López

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA)

Horario: 10:00 horas

Precio: Entrada libre

Una muestra artística que reúne piezas destacadas del acervo cultural universitario.

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Feria de la Miel

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Portales de la Presidencia Municipal

Horario: 09:00 horas

Precio: Entrada libre

Espacio dedicado a productores locales con venta de miel y productos derivados.

Exposición de arte: Tokyo Streets México

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Galería Sepia

Horario: 19:00 horas

Precio: Entrada libre

Una exposición fotográfica que retrata la vida cotidiana y urbana de Tokio a través de distintas miradas artísticas.

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