Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 27 al 29 de marzo: Conciertos, teatro y más

Si quieres escapar de la rutina y vivir nuevas experiencias en Guadalajara, este fin de semana es ideal, pues para despedir marzo, la Perla Tapatía se convertirá en el escenario de decenas de actividades y eventos pensados para el disfrute del público tapatío.Tanto para chicos como para grandes, la capital de Jalisco ofrece opciones para todos los gustos, preferencias y presupuestos, así que sin importar lo que busques, siempre habrá algo para ti.Entre conciertos, exposiciones de arte, ferias, actividades dinámicas y mucho más, la Ciudad de las Rosas buscará que estos días sean ideales para dar la bienvenida a las vacaciones de Semana Santa y atraer a miles de visitantes.Así que si quieres conocer todo lo que la metrópoli tiene preparado para este viernes, sábado y domingo, a continuación te lo compartimos para que elijas la actividad que más te llame la atención.La banda canadiense de pop punk regresa con sus grandes éxitos en un show lleno de energía y nostalgia.Una jornada teatral con distintas propuestas escénicas que exploran historias breves a través de monólogos y actuaciones.El proyecto musical de Joe Keery llega con su estilo indie y sonidos alternativos en un concierto íntimo.El artista peruano ofrece una presentación con influencias de rap y freestyle que conectan con el público joven.Una experiencia inmersiva donde el público participa como jurado en una historia llena de decisiones y giros.La cantante suiza trae su propuesta de pop electrónico con un estilo elegante y atmosférico.Una comedia que aborda las relaciones de pareja con humor, enredos y situaciones inesperadas.El líder de Él Mató a un Policía Motorizado presenta su proyecto solista con su característico sonido indie.Un emotivo homenaje al “Divo de Juárez” con música en vivo en un ambiente íntimo iluminado por velas.Evento para degustar vinos, gastronomía y disfrutar de un ambiente festivo en uno de los Pueblos Mágicos.La banda paraguaya mezcla ska, reggae y pop en un show vibrante y lleno de ritmo.Una propuesta escénica que explora emociones, encuentros y decisiones en la vida cotidiana.La agrupación estadounidense ofrece un espectáculo dinámico con su característico indie pop.Una obra reflexiva que aborda temas existenciales a través de una narrativa contemporánea.El grupo grupero presenta un espectáculo lleno de romanticismo y éxitos para cantar en vivo.Un evento para fans del K-pop con música, baile y actividades temáticas.Un concierto clásico con piezas interpretadas por una de las agrupaciones más importantes del estado.Evento deportivo que reúne a corredores en distintas categorías en un ambiente familiar.Una puesta en escena que retoma historias y tradiciones a través del teatro.El rapero estadounidense llega con un show de alto nivel que combina música, visuales y energía escénica.Una muestra artística que reúne piezas destacadas del acervo cultural universitario.Espacio dedicado a productores locales con venta de miel y productos derivados.Una exposición fotográfica que retrata la vida cotidiana y urbana de Tokio a través de distintas miradas artísticas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP